Kate Middleton làm đẹp giống hình mẫu trong phim

Công nương nước Anh học hỏi cách phối màu, sử dụng phụ kiện, tạo kiểu tóc từ diễn viên Barbara Parkin của phim 'Valley of the Dolls'.

Nhiều người cho rằng Kate Middleton có được phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng hoàn toàn do bản năng, tự nhiên, nhưng thực tế, công nương nước Anh cũng phải học hỏi rất nhiều ở những người đi trước. Tờ Huffington Post đưa ra một loạt các bức ảnh, chứng minh rằng Kate Middleton đã "copy" khá nhiều phong cách của nhân vật Anne Welles trong phim "Valley of the Dolls".

Trong bộ phim phát hành năm 1967, diễn viên Barbara Parkin đã ghi dấu ấn với vai Anne Welles nhờ phong cách thời trang thanh lịch, quý phái và nét điềm đạm, ngây thơ trên gương mặt. Kate Middleton lấy cảm hứng từ gout trang điểm những năm 60 để tạo phong cách riêng cho mình, từ cách phối màu, các phụ kiện cũng như tạo kiểu tóc.

Từ màu váy xanh bạc hà tới kiểu để tóc tự nhiên và cách trang điểm nhấn nhá vào đôi mắt của cả hai đều rất giống nhau.

Barbara Parkin sử dụng mũ đội lệch để tạo điểm nhấn vào đôi mắt sâu hút hồn và Kate Middleton cũng lựa chọn tương tự.

Tuy độ dài khác nhau nhưng kiểu tóc thả tự nhiên và rẽ lệch ngôi của cả hai đều rất giống nhau.

Áo khoác dạ tông nâu hồng sẽ thêm mềm mại khi được kết hợp cùng mái tóc thả tự nhiên và cách trang điểm với phấn hồng chủ đạo.

Mái tóc đánh phồng thường có tác dụng tạo thêm chiều cao và làm thon nhỏ gương mặt.

Khi chọn váy có họa tiết hoa sặc sỡ, cách trang điểm của cả hai đều là thả tóc tự nhiên và trang điểm đơn giản với phấn má hồng nhạt, kẻ viền mắt và chuốt mascara, thoa son môi hồng nude.

Tóc búi được kết hợp với cách kẻ mắt đậm và đôi hoa tai dạng tròn.

Thái An

Ảnh: H.P