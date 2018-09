JW ưu đãi lớn làm đẹp dịp cuối năm

Tri ân khách hàng đã đồng hành trong suốt thời gian qua, Viện thẩm mỹ JW thực hiện chương trình khuyến mại nhiều dịch vụ tạo hình và trẻ hóa da.

Viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc chi nhánh Việt Nam luôn phấn đấu không ngừng trong việc mang lại vẻ ngoài hoàn thiện cho phái đẹp. JW nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của đông đảo khách hàng. Phát triển thương hiệu thẩm mỹ Việt ra quốc tế, JW mở văn phòng đại diện tại Mỹ hỗ trợ khách hàng về dịch vụ tư vấn, thông tin khuyến mại, giá cả, kỹ thuật và cách chăm sóc sau phẫu thuật.

Hình ảnh khai trương văn phòng đại diện của Viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc chi nhánh Việt Nam tại Mỹ.

Bên cạnh đó, Thẩm mỹ viện JW ghi dấu ấn bởi các hội thảo có quy mô lớn với sự tham dự của những bác sĩ thẩm mỹ uy tín tại Việt Nam và Hàn Quốc, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về những công nghệ thẩm mỹ mới để, từ đó có sự lựa chọn phù hợp cho bản thân. Khách hàng của JW cũng có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu trực tuyến, được các bác sĩ tư vấn tỉ mỉ và đưa ra những chỉ định phù hợp.

Khách hàng từng nâng mũi thường trước đó nhưng mũi bị co rút bao xơ dẫn tới ngắn, hếch đầu mũi. Sau khi được tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung sửa mũi lại bằng phương pháp S line, đầu mũi đã được kéo dài, mũi trở nên thon cao và tự nhiên hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung (Giám đốc Viện thẩm mỹ JW) được mời báo cáo chuyên đề “Phẫu thuật khuôn mặt toàn diện” tại hội nghị thẩm mỹ kỷ niệm thành lập lần thứ 8 của KSKCS & KCCS được tổ chức trong 3 ngày 9/10-11/10, do Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ và y khoa Hàn Quốc (Korean Society Of Korean Cosmetic Surgery & Medicine) phối hợp cùng Đại học chỉnh hình phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc (Korean College Of Cosmetic Surgery) đồng tổ chức.

Khách hàng có đôi mắt nhỏ, mỡ và da thừa mí trên quá nhiều khiến mí bị sụp. Sau khi tiến hành bấm mí và lấy mỡ da, thừa, mí mắt trở nên rõ ràng, thiện cảm hơn.

Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, JW thực hiện chương trình “Đón Giáng sinh - rinh quả khủng” tri ân khách hàng trong suốt thời gian qua đã đồng hành, tin tưởng và góp phần vào các thành tích của viện. Chương trình ưu đãi cho các dịch vụ thẩm mỹ: tặng ngay 5 triệu đồng khi thực hiện nâng mũi S-line; tặng ngay 10 triệu đồng khi thực hiện gọt mặt V-line; tặng ngay 10 triệu đồng khi thực hiện phẫu thuật hô móm; tặng ngay 5 triệu đồng khi thực hiện độn cằm V-line; giảm giá trực tiếp 20% cho dịch vụ bấm mí Hàn Quốc; giảm giá trực tiếp 20% cho dịch vụ cắt mí mắt; giảm giá trực tiếp 30% cho dịch vụ căng da mặt bằng chỉ.

Chương trình ưu đãi cho các dịch vụ chăm sóc, điều trị da: giảm ngay 20-40% tất cả các dịch vụ chăm sóc, điều trị da cùng nhiều phần quà tặng hấp dẫn khác. Xem thêm tại đây.

