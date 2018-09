JW giới thiệu công nghệ thẩm mỹ mắt 2016

Các chuyên gia, bác sĩ uy tín trong lĩnh vực thẩm mỹ giới thiệu công nghệ mới trong chương trình giao lưu trực tuyến 'Công nghệ thẩm mỹ mắt chuẩn Hàn 2016'.

Vào lúc 14h, ngày 8/12, Bệnh viện thẩm mỹ JW kết hợp cùng báo ngoisao.net tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với khách mời là tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc chi nhánh Việt Nam và tiến sĩ, bác sĩ Hong Lim Choi - Giám đốc trung tâm mắt Bệnh viện JW tại Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung (phải) là người được tiến sĩ, bác sĩ Hong Lim Choi (trái) chuyển giao những công nghệ thẩm mỹ mắt 2016.

Phẫu thuật thẩm mỹ mắt ở Việt Nam

Theo các chuyên gia, một số cơ sở thẩm mỹ ở Việt Nam và Hàn Quốc vẫn còn áp dụng kỹ thuật cũ (được gọi là công nghệ thế hệ 1, 2) khiến kết quả thẩm mỹ mắt không đẹp như ý, thậm chí là để lại nhiều biến chứng. Chính vì vậy, làm thế nào để có thể cập nhật và ứng dụng các công nghệ mắt mới, tiên tiến (công nghệ thế hệ thứ 4) khắc phục đôi mắt thẩm mỹ hỏng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Không phải đơn vị nào cũng có thể cập nhật, sở hữu những công nghệ thẩm mỹ mắt từ các quốc gia phát triển như Hàn Quốc.

Bác sĩ Hong Lim Choi và công nghệ phẫu thuật thế hệ mới

Tiến sĩ, bác sĩ Hong Lim Choi được biết đến là một trong 5 chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ mắt nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ông là giám đốc Trung tâm mắt Bệnh viện JW; Giám đốc câu lạc bộ nghiên cứu phẫu thuật mắt của Hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc; Giảng viên Đại học Y Yeonse; hội viên Hiệp hội chỉnh hình Hàn Quốc, Hiệp hội chỉnh hình quốc tế…

Đặc biệt, tiến sĩ, bác sĩ Hong Lim Choi là người thực hiện thành công các kỹ thuật thẩm mỹ mắt công nghệ thế hệ thứ 4, giúp khắc phục hiệu quả những đôi mắt thẩm mỹ hỏng mang đến niềm vui cho nhiều khách hàng. Tại Việt Nam, bác sĩ Hong Lim Choi cũng đã nhiều lần tham gia báo cáo các chuyên đề làm đẹp mắt với sự kết hợp tổ chức của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc chi nhánh Việt Nam, được giới chuyên môn đánh giá cao và khách hàng tín nhiệm.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật chỉnh sửa mắt hỏng do thẩm mỹ sai cách trước đó khiến mí quá to, bị sụp gây già nua, lờ đờ được thực hiện phẫu thuật lại thành công bởi tiến sĩ, bác sĩ Hong Lim Choi.

JW ra mắt công nghệ thẩm mỹ mắt 2016

Bác sĩ Choi sẽ tham gia chương trình giao lưu trực tuyến chủ đề “Công nghệ thẩm mỹ mắt chuẩn Hàn Quốc 2016” tới. Trong sự kiện này, tiến sĩ, bác sĩ Hong Lim Choi sẽ thay mặt JW công bố các công nghệ thẩm mỹ mắt mới. Đồng thời, ông sẽ tư vấn và giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến về vấn đề thẩm mỹ mắt và giới thiệu một số công nghệ nổi bật sẽ được JW ứng dụng trong thời gian tới như: Midface trẻ hóa mi dưới kèm xóa nhăn rãnh mũi má 3 trong 1; nâng cơ đuôi mắt điều trị mắt cụp đuôi; phẫu thuật mắt toàn diện chỉnh sửa mắt hỏng do thẩm mỹ sai cách (hai mí không đều, mắt bị trợn, mí mắt to và giả tạo...); kết hợp cắt mắt kèm treo đuôi cung mày; điều trị sụp mi bẩm sinh và sụp mi theo cơ địa; thẩm mỹ mắt to; thẩm mỹ mắt dễ thương; cấy mỡ hốc mắt sâu.

Trường hợp mắt bị hỏng khá nặng trước đó do cắt mí tại Thái Lan khiến hai mí to, trợn, giả lộ, hai vết sẹo xấu lộ rõ. Sau khi được thực hiện lại tại JW, đôi mắt trở nên có hồn hơn.

Đây là những kỹ thuật thẩm mỹ mắt hiện đại trên thế giới được các chuyên gia nghiên cứu và áp dụng thành công, không chỉ điều trị các khiếm khuyết về mắt mà còn có thể chỉnh sửa các trường hợp mắt hỏng sau phẫu thuật nhiều lần.

Khách hàng tham gia đặt câu hỏi trong chương trình giao lưu trực tuyến để có cơ hội được giải đáp mọi vấn đề về thẩm mỹ mắt bởi chính chuyên gia tại Hàn. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội được giảm ngay từ 15 đến 30% chi phí làm đẹp tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc chi nhánh VN. Xem thêm tại đây.

Liên hệ: Bệnh viện JW Hàn Quốc chi nhánh Việt Nam Địa Chỉ: 141-143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM

Hotline: 09. 6868. 1111 - 08. 2237. 4567

Email: thammyvienhanquoc@gmail.com

Website: Thammyhanquoc.vn

(Nguồn: Bệnh viện JW Hàn Quốc)