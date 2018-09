JW giới thiệu công nghệ thẩm mỹ mắt 2016

Thẩm mỹ viện JW áp dụng những công nghệ mắt hiện đại với sự tư vấn của chuyên gia đến từ Hàn Quốc.

Hầu hết khách hàng chỉ biết đến một vài phương pháp thẩm mỹ mắt được như cắt mắt, bấm mí… Những kỹ thuật đơn giản này lại được áp dụng cho hầu hết các trường hợp từ dễ đến khó. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mắt hỏng sau khi thẩm mỹ ngày càng gia tăng. Vì mỗi trường hợp mắt, bác sĩ sẽ phải dùng một hoặc kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau để có được kết quả tốt và tự nhiên.

Tình trạng lão hóa phần mắt thường gặp là mí mắt sụp xuống, đuôi mắt cụp, chân mày sa trễ, mắt có nhiều da chùng và mỡ thừa. Với trường hợp này ở một số nơi chỉ đơn giản thực hiện cắt mí mắt. Nhưng phương pháp này không thể điều trị triệt để tất cả vấn đề, thậm chí còn khiến mắt trông mất tự nhiên hơn. Bác sĩ có kinh nghiệm sẽ kết hợp cắt mí mắt để loại bỏ da chùng mỡ thừa khiến mắt hết sụp mí, nâng cơ đuôi mắt, điều trị mắt cụp kết hợp treo chân mày về vị trí lúc đầu, tạo hình mắt trẻ trung, tươi sáng.

Tiến sĩ, bác sĩ Hong Lim Choi là chuyên gia mắt nổi tiếng đồng thời là giám đốc trung tâm mắt bệnh viện JW Hàn Quốc.

Để giải quyết được tình trạng mắt hỏng sau thẩm mỹ, bác sĩ cần phải cập nhật nhiều phương pháp tiên tiến. Tuy nhiên đây vẫn là vấn đề còn nhiều khó khăn trong ngành thẩm mỹ tại Việt Nam, để sở hữu các công nghệ mới, hiện đại từ các nước tiên tiến như Hàn Quốc đòi hỏi sự đầu tư lớn.

Là địa chỉ làm đẹp chuẩn Hàn nhờ sự hợp tác chuyển giao công nghệ với bệnh viện Jeong Won uy tín tại Hàn Quốc, Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW là một trong số ít những trung tâm được tiếp nhận các kỹ thuật mắt hiện đại.

Trong sự kiện chào đón tiến sĩ, bác sĩ Hong Lim Choi - chuyên gia thẩm mỹ mắt nổi tiếng Hàn Quốc đến Việt Nam, Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW giới thiệu các công nghệ mới 2016.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật chinh sửa mắt hỏng do thẩm mỹ sai cách trước đó được thực hiện bởi tiến sĩ, bác sĩ Hong Lim Choi.

Trong sự kiện này, bác sĩ Hong Lim Choi sẽ tư vấn và giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến thẩm mỹ mắt và giới thiệu một số công nghệ nổi bật sẽ được JW ứng dụng trong thời gian tới như midface trẻ hóa mi dưới kèm xóa nhăn rãnh mũi má 3 trong một; nâng cơ đuôi mắt điều trị mắt cụp đuôi; phẫu thuật mắt toàn diện chỉnh sửa mắt hỏng do thẩm mỹ sai cách (hai mí ko đều, mắt bị trợn, mí mắt to và giả tạo,..); kết hợp cắt mắt kèm treo đuôi cung mày; điều trị sụp mi bẩm sinh và sụp mi theo cơ địa; thẩm mỹ mắt to; thẩm mỹ mắt dễ thương. Xem thêm tại đây.

Đây là những kỹ thuật mắt hiện đại trên thế giới được các chuyên gia nghiên cứu và áp dụng thành công, không chỉ điều trị các khiếm khuyết trong lần thực hiện đầu tiên mà còn có thể chỉnh sửa các trường hợp mắt hỏng sau phẫu thuật nhiều lần.

Phẫu thuật Midface 3 trong một (lấy mỡ bọng mắt, nâng cơ gò má, giảm nhăn rãnh mũi má) công nghệ mới 2016 tại Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW.

Với những công nghệ mắt trên, Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW sẽ mang đến cho khách hàng một đôi mắt đẹp tự nhiên hài hòa và điều trị hiệu quả tình trạng mắt phẫu thuật hỏng.

