Jennifer Phạm yêu thích sản phẩm chăm sóc da, tóc từ thiên nhiên

Mang thai con thứ ba ở tuổi 31, Jennifer luôn xuất hiện với vẻ xinh đẹp, rạng rỡ. Bí quyết của cô là sử dụng sản phẩm từ thiên nhiên, vừa giúp thanh lọc cơ thể, vừa có thể bảo vệ các con.

Ở những tháng cuối thai kỳ, Jennifer Phạm không giấu được sự háo hức xen lẫn lo lắng. Trong bức thư ngắn viết cho cậu con trai sắp chào đời, người đẹp gây ấn tượng bởi sự dịu dàng, tràn ngập yêu thương.

Bà mẹ 3 con viết: "Khoảnh khắc trong trẻo, đẹp đẽ và hạnh phúc trong cuộc đời mẹ là khi biết trong bụng mình mang một sinh linh bé bỏng. Mẹ phải từ bỏ nhiều thói quen vì biết hành động của mẹ ít nhiều ảnh hưởng đến con sau này. Chị Na của con bắt đầu biết chia sẻ, thích những mùi thơm giống của mẹ và thương yêu em sắp chào đời. Có lẽ thiên phú của một người mẹ là đem lại những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Yêu con".

Jennifer cho biết, mỗi lần mang thai, cô luôn chú trọng chăm chút sức khoẻ. Khi con chào đời, cô phải lưu tâm và từ bỏ những thói quen có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của con. Khi mua bất kỳ sản phẩm nào như thực phẩm hay đồ dùng, mỹ phẩm, người đẹp đều đọc kỹ thành phần của sản phẩm. Với dầu gội, sữa tắm, Jennifer luôn chọn những loại có nguồn gốc thiên nhiên để bảo vệ con yêu.

"Hạnh phúc của mẹ là được thấy các con lớn lên mỗi ngày", Jennifer chia sẻ.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, bà mẹ ba con gây ấn tượng với mái tóc ngang vai bồng bềnh, tôn thêm vẻ đài các và gương mặt thanh tú. Jennifer cho biết, để sở hữu mái tóc óng mượt hiện tại, cô gặp nhiều khó khăn bởi tóc thuộc loại khô và da đầu nhạy cảm.

Vì thế, người đẹp không dùng các loại dầu gội chứa thành phần như: dầu khoáng chiết xuất từ dầu mỏ, paraben, phenoxyethanol, hương thơm nhân tạo, silicon, chất cấu tạo bề mặt gốc sulfates... có thể gây rụng tóc hoặc kích ứng da đầu.

Jennifer chia sẻ, cô hợp và tin dùng dòng sản phẩm dầu gội thiên nhiên với thành phần chiết xuất từ các loài hoa và thảo mộc. Đặc biệt, cô con gái nhỏ của cô lại thích mùi hương giống mẹ, vì thế, cô khá đau đầu vì có nhiều loại dầu gội, xả dành cho mẹ nhưng lại không hợp với trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, nỗi băn khoăn của người đẹp đã được hóa giải khi trở thành đại diện thương hiệu cho dòng sản phẩm thiên nhiên Think Nature, Jennifer nhận ra đây là sản phẩm phù hợp cho mình và con gái nhỏ. "Tôi luôn bị thu hút bởi sự ngọt ngào tự nhiên", cô nói thêm.

Bé Na thích thú khi sử dụng các sản phẩm của Think Nature.

Theo Jennifer, ý tưởng "Think Nature Do Nature" đã gây thiện cảm với cô. Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên thay hóa chất được lựa chọn tại nhiều nước, đặc biệt ở Hàn Quốc - nơi những bà mẹ luôn kỹ tính trong việc chọn lựa sản phẩm. Với sản phẩm dành cho da và tóc, họ luôn kiểm tra tất cả các thành phần, và chỉ chọn những loại ít chất gây hại và chiết xuất từ thiên nhiên.

Hiểu được mong muốn sử dụng những sản phẩm an toàn, dịu nhẹ của những bà mẹ Hàn Quốc, thương hiệu Think Nature đã ra đời.

Bộ dầu gội và dầu xả với hương thơm tinh dầu thiết yếu 100% thiên nhiên thu hút Jennifer ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi khi mở nắp chai, cô cảm nhận mùi hương mộc mạc, nồng nàn từ các loại hoa và thảo mộc.

Sự hoà trộn của hương thơm từ trái việt quất (Bilberry), mâm xôi (Cloudberry), bách xù (Juniper berry) sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, không có sự can thiệp của bàn tay con người và được thu hoạch bằng tay trong những khu rừng già ở Phần Lan. Những chiết xuất tạo nên bộ dầu gội và dầu xả cho mẹ, sữa tắm gội cho bé của Think Nature gồm tinh dầu jojoba, cỏ thi, tràm trà, hương thảo, khuynh diệp, các loài hoa như cúc la mã, hoa cam, hoa mộc lan tím...

Với 19 thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, bộ đôi dầu gội - dầu xả này có thể làm mềm tóc khô, nuôi dưỡng tóc và giúp giảm gãy rụng. Bên cạnh đó, với 10 loại thảo dược, dầu tắm gội toàn thân êm dịu cho bé là sản phẩm giúp làm sạch, giữ ẩm, đem lại mái tóc mềm mượt, làn da khoẻ mạnh và an toàn cho bé.

Jenni tin dùng các sản phẩm Think Nature để chăm sóc bản thân và gia đình

Với các thành phần đạt chỉ số EWG (chỉ số đo độ an toàn từ thành phần nguyên liệu của EWG - nhóm hoạt động vì môi trường) nằm trong khoảng từ một đến 3, không chứa hương thơm nhân tạo và 8 thành phần độc hại cơ bản, Think Nature cam kết an toàn cho sức khoẻ ngay cả với trẻ em và phụ nữ có thai.

"Tôi tin dùng nhãn hiệu thiên nhiên Think Nature vì sản phẩm không chứa hoá chất độc hại cho da và tóc, an toàn cho cả gia đình", Jennifer cho biết.

Thu Ngân