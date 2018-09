Hwang Jung Eum 'nghiện' rửa mặt vì sợ da bẩn

Chia sẻ trong chương trình 'Name List 2015', nữ chính của 'She was pretty' cho biết, cô rửa mặt 5 - 6 lần mỗi ngày để loại bỏ hết bụi bẩn và tế bào chết.