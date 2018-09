Hủy mỡ không phẫu thuật với laser Sculpsure

Máy laser thế hệ mới có thể lấy đi 24% lớp mỡ thừa chỉ trong thời gian điều trị 25 phút mà không cần phẫu thuật.

Cynosure, nhà sản xuất các thiết bị laser thẩm mỹ nổi tiếng thế giới như PicoSure, RevLite, MedLite…, giới thiệu thiết bị mới Sculpsure giúp phân hủy mỡ, làm thon gọn cơ thể hiệu quả và an toàn mà không cần phải phẫu thuật. Thẩm mỹ viện Bác sĩ Tú mới đây đã giới thiệu công nghệ này đến khách hàng tại TP HCM.

Điều trị giảm mỡ lưng và đùi bằng công nghệ Laser SculpSure tại Thẩm mỹ viện Bác Sĩ Tú.

SculpSure là công nghệ điều trị làm phân hủy mỡ, làm thon gọn cơ thể bằng laser công suất cao được Bộ y tế Mỹ chứng nhận hiệu quả trong việc làm giảm mỡ vùng hông và vùng bụng. Laser này cũng được sử dụng để làm giảm mỡ các vùng khác như vùng lưng, vùng bắp tay, vùng đùi và đầu gối. Đây là một tiến trình không xâm lấn, không mất thời gian nghỉ dưỡng, thời gian điều trị ngắn và kết quả có thể đo lường được.

Kết quả thử nghiệm trên 100 bệnh nhân, ghi nhận được tỷ lệ giảm mỡ 24% ở các vùng mỡ cứng đầu khó điều trị, với trên 90% bệnh nhân hài lòng với kết quả.

Giảm mỡ vùng bụng (cho nữ) bằng Laser mới SculpSure.

Các ưu điểm của công nghệ SculpSure:

Hiệu quả điều trị cao: có thể giảm đến 24% bề dày lớp mỡ vùng điều trị.

Tiện dụng: hầu như có thể đặt đầu điều trị ở mọi vị trí cơ thể để làm thon gọn từng vùng có nhu cầu (ngoài vùng bụng và hông, có thể điều trị vùng lưng, vùng bắp tay, vùng đùi và đầu gối).

Phù hợp cả cho những người có lớp mỡ ít: những người muốn cơ thể đẹp hơn mà trước đó khó thực hiện bằng các công nghệ khác.

Hầu như không đau: do không phải hút, đốt, công nghệ chỉ nóng ấm xen kẽ với mát nhẹ, do bề mặt đầu điều trị có làm lạnh nên không cần gây tê, không cần thời gian chờ hồi phục. Ngay sau điều trị, bạn có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường (điều trị thuận tiện vào giờ nghỉ trưa, sau giờ làm buổi chiều).

Giảm mỡ vùng bụng (cho nam) bằng Laser mới SculpSure.

Thời gian điều trị rất nhanh: chỉ 25 phút và có thể điều trị cùng lúc đến 4 đầu.

Thêm hiệu quả làm trẻ hóa da: năng lượng tia Laser bước sóng 1.060nm đi xuyên qua da làm nóng vùng mỡ bên dưới từ 42 độ C đến 47 độ C để làm phân hủy mỡ. Do hủy mỡ bằng nhiệt nên nhiệt lượng này cũng giúp làm tăng sinh collagen và elastin, góp phần làm trẻ hóa và săn da vùng điều trị.

Chi phí điều trị: máy SculpSure là thiết bị công nghệ cao, thế hệ mới nên giá máy rất đắt, trong khi mỗi lần dùng đều phải tốn chi phí cho từng đầu điều trị. Tuy nhiên, Thẩm mỹ viện bác sĩ Tú có chương trình khuyến mãi giảm 50% trong thời gian đầu giới thiệu. Vì vậy, phương pháp này có giá tương đương với các công nghệ thông thường. Xem thêm tại đây.

Liên hệ: Thẩm mỹ viện Bác Sĩ Tú

290-292 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM.

ĐT: (08) 3601 9999 - 0909 050 789.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện bác sĩ Tú)