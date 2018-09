Hương Tràm: 'Tôi sẽ không bao giờ nâng ngực'

Nữ ca sĩ trải lòng về tin đồn nâng ngực, gọt cằm, đồng thời tiết lộ bí quyết chăm sóc làn da trắng mịn.

- Sau khi clip nâng mũi của chị bị phát tán trên mạng, có nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Chị nghĩ sao về điều này?

- Trong thời đại hiện nay, làm đẹp là chuyện bình thường đối với phụ nữ, huống chi tôi còn là người hoạt động trong giới nghệ thuật. Tôi cảm thấy khá bức xúc vì những cô gái có khuôn mặt chưa hoàn hảo ngoài kia thì được tán dương khi tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng nghệ sĩ dao kéo lại bị nói ra nói vào. Tôi mới chỉnh lại đầu mũi thôi mà bao nhiêu chuyện ập xuống đầu. Thực sự, không phải ai cũng hiểu được rằng người nghệ sĩ hoàn thiện nhan sắc không chỉ vì bản thân mà còn vì muốn tôn trọng công chúng, muốn mình đẹp hơn trong mắt khán giả. Tôi thấy mọi người đang quá khắt khe với vấn đề này.

Sau khi làm mũi, tôi cảm thấy khá thoải mái và không gặp khó khăn gì trong việc chăm sóc sức khỏe, vì tôi chỉ chỉnh lại đầu mũi một chút thôi. Còn với những người nâng mũi quá cao thì chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề trong việc bảo vệ nó. Tôi cũng chưa biết liệu trong tương lai có làm gì nữa không, nhưng tôi sẽ cân nhắc thật kỹ và xin ý kiến gia đình trước khi quyết định.

Theo Hương Tràm, công chúng đang quá khắt khe với vấn đề nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

- Nhiều khán giả cho rằng, ngoài làm mũi, chị còn gọt cằm, nâng ngực. Vậy sự thật là thế nào?

- Nếu để ý những video gần đây của tôi, chắc chắn các bạn sẽ nhận ra xương hàm tôi vẫn to, và gương mặt vẫn mũm mĩm như trước kia. Cảm giác gương mặt tôi thon gọn là do hiệu ứng trang điểm, ánh sáng mang lại. Tôi cũng sẽ không bao giờ nâng ngực vì vòng 1 của tôi tuy không lớn nhưng với tôi, thế là đủ rồi, tôi không tham đâu.

- Đối với người nghệ sĩ, việc tạo dựng hình ảnh rất quan trọng, càng có lợi thế ngoại hình thì càng dễ ghi điểm. Chị nghĩ sao về nhận định rằng chị đang giảm cân để xuất hiện hấp dẫn hơn với hình ảnh mới?

- Mọi người cảm thấy tôi thon gọn hơn là do cách lựa chọn trang phục, và cũng vì tôi đã tìm thấy ekip phù hợp nhất để làm cho hình ảnh của mình ngày một đẹp hơn. Cân nặng của tôi chưa bao giờ thay đổi, luôn ở ngưỡng 48-49 kg. Tôi sẽ không giảm cân bởi khi ấy giọng hát không khỏe nữa. Những bài hát của tôi rất cần nội lực, hơi thở phải vững và lâu. Ngoài ra, người Việt Nam vẫn quan niệm con gái có da có thịt mới hấp dẫn nên có lẽ sau này tôi sẽ được lòng mẹ chồng (cười).

- Trang điểm cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp ngoại hình thêm quyến rũ, cuốn hút. Thói quen make-up hằng ngày của chị như thế nào?

- Mỗi lúc đi chơi, dạo phố, tôi có thể tự trang điểm theo style nhẹ nhàng. Nhưng khi đi diễn và tham dự sự kiện, tôi cần sự trợ giúp từ chuyên gia make-up để cảm thấy tự tin hơn, vì làm đẹp trên sân khấu khác với phong cách mộc mạc đời thường. Do khuôn mặt tròn nên tôi phải chuẩn bị khá lâu trước mỗi show diễn. Tôi hợp tác với hai hoặc ba chuyên gia make-up thân quen vì họ nắm được các ưu, nhược điểm trên khuôn mặt mình. Ngoài ra, tôi thích trang điểm bằng những sản phẩm của Make Up For Ever, Ohui, Chanel vì phù hợp với nước da tôi.

Giọng ca trẻ tự hào về làn da đẹp tự nhiên của mình nên luôn giữ gìn, chăm sóc da kỹ lưỡng.

- Với tính chất công việc phải thường xuyên tiếp xúc với mỹ phẩm như vậy, chị có bí quyết gì để dưỡng da luôn trắng mịn?

- Nghề của tôi đòi hỏi phài dùng mỹ phẩm nhiều nên nếu không chăm sóc kỹ càng thì làn da có thể bị tổn thương và nhanh lão hóa. Cũng giống con người, da làm việc nhiều sẽ bị mệt mỏi, nên tôi rất chăm chỉ dưỡng da. Tôi đến spa chăm sóc da một lần mỗi tuần. Phương pháp yêu thích của tôi là đắp mặt bằng những nguyên liệu tự nhiên vì chúng đem lại độ ẩm tự nhiên và giúp da trắng sáng, luôn căng tràn sức sống. Bạn có thể xay bơ, cà chua, đậu nành... để dưỡng da rất hiệu quả mà lại an toàn. Ngoài ra, mỗi tối tôi tẩy trang kỹ, rửa mặt và thoa nước hoa hồng nhằm se khít lỗ chân lông rồi áp dụng kem dưỡng ban đêm. Bố mẹ cho tôi làn da đẹp nên tôi rất tự hào và cố gắng giữ gìn nó. Thêm vào đó, tôi cũng thường làm tóc và dưỡng móng tại spa vì hiệu quả cao.

Lê Hằng thực hiện