Tham gia 'Hội thảo công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc mới 2013' vào ngày 31/8, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi về dịch vụ làm đẹp cao cấp tại thẩm mỹ viện Kangnam.

Trong vài năm trở lại đây, phẫu thuật thẩm mỹ theo công nghệ Hàn ngày càng khẳng định ưu thế và nhanh chóng lan rộng sang các nước trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam, khiến ước mơ sở hữu vẻ đẹp chuẩn Hàn không còn là điều quá khó khăn. Kangnam là một trong những thẩm mỹ viện hàng đầu trong nước áp dụng những kỹ thuật thẩm mỹ mới từ xứ sở kim chi và trở thành địa chỉ thẩm mỹ uy tín, chất lượng cao được nhiều khách hàng tin tưởng.

Dịch vụ thẩm mỹ được tư vấn bởi các chuyên gia, bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu Việt Nam, Hàn Quốc.

Để đáp lại sự yêu mến, tin tưởng của khách hàng, thẩm mỹ viện Kangnam tổ chức “Hội thảo công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc mới 2013”. Đây sẽ là dịp để khách hàng hiểu hơn về các dịch vụ thẩm mỹ và được tư vấn bởi các chuyên gia, bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu Việt Nam, Hàn Quốc.

Bác sĩ Hàn Quốc tư vấn miễn phí cho khách hàng về các công nghệ thẩm mỹ Hàn Quốc.

Ngoài ra, khách hàng khi đăng ký tham gia hội thảo sẽ được tư vấn miễn phí về các dịch vụ thẩm mỹ Hàn Quốc đang được ưa chuộng tại Việt Nam như: thẩm mỹ mặt (bấm mí Hàn Quốc, cắt mí mắt..); thẩm mỹ mũi (nâng mũi S-line Hàn Quốc, thu gọn cánh mũi...); phẫu thuât tạo hình khuôn mặt: gọt mặt V-line, nâng hạ gò má; căng da mặt.

Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội nhận được những ưu đãi như: tặng một voucher chăm sóc da mặt trị giá 350.000 đồng tại spa cao cấp của Kangnam; là một trong 10 khách hàng may mắn được giảm 30% chi phí phẫu thuật cho các dịch vụ do bác sĩ Hàn Quốc thực hiện (nâng mũi, bấm mí, gọt mặt, tạo má lúm đồng tiền....); giảm 10% chi phí phẫu thuật cho các dịch vụ do bác sĩ Kangnam thực hiện.

Hội thảo sẽ diễn ra vào lúc 9h -12h thứ 7 ngày 31/8 tại Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Đăng ký tham dự miễn phí tại đây.

Bác sĩ Hàn Quốc trực tiếp tư vấn miễn phí cho khách hàng.

Buổi hội thảo là nơi hội tụ của nhiều chuyên gia, bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là sự tham gia của Dr Yun Byung Ha (tiến sĩ- bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Hàn Quốc) cùng các cộng sự đến từ Bệnh viện Thẩm mỹ Lead Surgery - một trong những bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu Hàn Quốc. Với sự chuyên nghiệp, cùng kinh nghiệm nhiều năm trong ngành thẩm mỹ xứ Hàn, bác sĩ Yun Byung Ha từng phẫu thuật thành công cho nhiều sao Hàn nổi tiếng.

Đến Việt Nam theo lời mời của thẩm mỹ viện Kangnam, bác sĩ Yun Byung Ha sẽ trực tiếp tư vấn cũng như đưa ra những lời khuyên bổ ích, đem lại cho khách hàng thẩm mỹ những thông tin chính xác về những công nghệ thẩm mỹ an toàn, hiện đại hiện nay.

Ngoài ra, buổi hội thảo còn có sự góp mặt của Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Phi Long chuyên phẫu thuật thẩm mỹ mắt (bấm mí, cắt mí), thẩm mỹ mũi (nâng mũi S line, chỉnh sửa mũi), cùng bác sĩ Trần Phương chuyên phẫu thuật thẩm mỹ hàm mặt đến từ thẩm mỹ viện Kangnam. Đây đều là những chuyên gia, bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam.

Để đăng ký tham dự hội thảo miễn phí, liên hệ: Thẩm mỹ viện Kangnam. Hà Nội: 39, Quang Trung, Hoàn Kiếm. Tel: 0462559977 Mobile: 0968999777.

TP HCM: 179C, đường 3/2, quận 10. Tel: 0862946688 Mobile: 0969999777. Hotline: 1900 6089. Website: http://thammyvien.org/.

Minh Thảo