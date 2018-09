Học cách giữ da đẹp mướt mịn của Thu Thảo

Hoa hậu 2012 Đặng Thu Thảo luôn xuất hiện với vẻ đẹp thuần khiết, thu hút sự chú ý của mọi người bởi làn da trắng mịn màng.

Đa số sao Việt đều sử dụng lớp phấn dày để che đi khuyết điểm trên khuôn mặt còn Thu Thảo lại trung thành với phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Lý giải về làn da ăn phấn, mướt mịn, Đặng Thu Thảo cho biết ngoài chăm sóc bằng các loại mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên, cô đã sớm hình thành thói quen kiểm tra định kỳ mỗi tuần một lần bằng công nghệ thải độc da Whitox. Đây là phương pháp được bác sĩ Nguyễn Thị Xuân (cố vấn da liễu riêng của hoa hậu) đánh giá cao.

3 tháng một lần, mỹ nhân họ Đặng có lịch cố định đến một spa cao cấp phân tích da bằng mấy visia để luôn có làn da trong veo, khoẻ mạnh.

Sau khi kiểm tra tình trạng da mặt hiện tại của cô, bác sĩ tiến hành sử dụng máy Scaling để loại bỏ toàn bộ lớp sừng chết, mụn đầu đen, chất bã nhờn, cặn bã... Ngay sau đó, máy JetPeel sử dụng nước biển, vitamin và các khí y tế bắn với vận tốc siêu thanh vào bề mặt da tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn cả ở tầng sâu, cân bằng độ pH. Không chỉ đơn thuần bóc tách độc tố tích tụ trong tầng hạ bì, công nghệ này còn cung cấp lượng oxy tinh khiết nuôi dưỡng làn da khoẻ mạnh, làm chậm quá trình lão hoá. Song song với nhiệm vụ thanh lọc độc tố, các axit trái cây được đẩy sâu và thẩm thấu đều lên các tế bào hình thành lá chắn bảo vệ da trước những tác nhân của môi trường.

Công nghệ Whitox giúp Hoa hậu 2012 và nhiều hotgirl Việt sở hữu làn da sáng mịn bật tông, lỗ chân lông se khít ngay sau buổi điều trị đầu tiên.

Một lý do nữa thuyết phục người đẹp sử dụng công nghệ này thường xuyên nằm ở hệ thống máy siêu âm điều trị đa tần Ultrasound. Tác dụng nhiệt phát sinh kích thích hoạt động của các tế bào, đồng thời cấu trúc lại da, kích thích tuần hoàn máu, làm căng các nếp nhăn và nâng cơ hiệu quả. Ngoài ra, sóng siêu âm hội tụ Ion C là nguồn cung cấp vitamin C xoá mờ 99% sạm nám, tàn nhang và diệt sạch các loại mụn (mụn cám, mụn đầu đen…). Các chức năng của công nghệ Whitox đem lại cho cô làn da không tỳ vết, lớp trang điểm mỏng mịn “ăn” vào da được chị em ngưỡng mộ và khiến đấng mày râu khó lòng rời mắt.

Nhan sắc rạng ngời, làn da trong suốt của cô luôn thu hút ống kính ở mọi phong cách trang điểm.

Không chỉ người đẹp gốc miền Tây, hàng loạt sao Việt khác cũng lựa chọn công nghệ này để sở hữu làn da trong veo, căng bóng ngay cả khi không trang điểm.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Lavender)