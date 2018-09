Học bí quyết dưỡng da tại sự kiện của O HUI

Ngày hội làm đẹp 'Tuyết rơi mùa hè' của O HUI là cơ hội để phái đẹp cập nhật kiến thức về cách dưỡng trắng da.

Mùa hè sắp đến, da bạn sẽ phải đối diện với nhiệt độ nóng bỏng của nắng hè, sự tàn phá dữ dội của UV - tác nhân nguy hiểm kích thích sự sản sinh hắc tố melanin. Nếu không được chăm sóc cẩn thận, da bạn dễ bị tổn thương và lão hóa nhanh chóng. Nhưng những chiếc quần short, áo 2 dây, bikini đang sẵn sàng chờ đón bạn phía trước. Làm thế nào để tự tin diện trang phục mà vẫn giữ được làn da trắng mịn là trăn trở của chị em.

Nếu bạn vẫn băn khoăn về khả năng dưỡng trắng thì đừng bỏ qua sự kiện "Tuyết rơi mùa hè" của O HUI" để hiểu đúng, đủ về làn da và nhận nhiều đặc quyền từ hãng mỹ phẩm Hàn Quốc. Sự kiện diễn ra vào ngày 23/4, từ 9h đến 21h tại khách sạn Renaissance Riverside Saigon (8-15 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM).

Làn da trắng mịn là mơ ước của phái đẹp.

Ngoài kem chống nắng luôn phải thường trực bên cạnh, bạn nên chuẩn bị bộ dưỡng trắng chuyên biệt để làn da đủ sức chống chọi với mùa hè. Dòng sản phẩm O HUI Extreme White được sáng chế dựa trên nền tảng phân tích đặc tính khác biệt trong cấu trúc da của phụ nữ châu Á có hàng rào chắn mỏng nên dễ bị kích ứng, tối màu và chứa lượng sắc tố da nhiều hơn.

Sản phẩm chứa đựng Snow Vitamin trong suốt được chiết xuất từ vitamin B đậm đặc, tan chảy nhẹ nhàng, thẩm thấu tận sâu, dưỡng da trắng sáng từ bên trong. O HUI không chỉ làm trắng mà còn vỗ về làn da mỏng manh; chiết xuất từ hoa thủy tiên sẽ tối thiểu hóa kích ứng da. Hương thơm tinh tế từ loài hoa thanh tao này sẽ đem lại trạng thái thư giãn cho bạn.

Bộ sản phẩm O HUI không thể thiếu trên bàn trang điểm của phái đẹp.

Với Extreme White, các cô gái đã nắm được bí quyết thể thỏa sức vui chơi trong nắng hè, hết lo da sạm đen, cảm nhận làn da trắng sáng lên từng ngày.

Khi tham gia sự kiện "Tuyết rơi mùa hè" của O HUI, bạn sẽ nhận được các quà tặng đặc biệt; tận hưởng món kem tuyết mùa hè mát lạnh vào những khung giờ vàng (10h-11h; 15h-16h; 18:30h - 19:30h). Khách hàng được soi da chuyên nghiệp bằng máy móc hiện đại để tìm ra các vấn đề của làn da và giải pháp phù hợp; xinh đẹp hơn với phong cách trang điểm Hàn Quốc; nâng cao kỹ năng trang điểm với khóa học vẽ eyeliner, tô điểm chân mày, tạo bờ môi quyến rũ; sở hữu những cây son độc đáo với tên của chính bạn được khắc dấu nghệ thuật trên nắp son.

Bên cạnh đó, O HUI còn dành tặng nhiều ưu đãi khi bạn mua sắm trong chương trình: mua Extreme White Serum 2,3 triệu đồng, bạn được tặng túi xách sành điệu trị giá 500.000 đồng; mua The First Ampoule 6,7 triệu đồng, được tặng bộ sản phẩm The First 9 món trị giá 3,9 triệu đồng; mua Miracle Moisture Essence 1,46 triệu đồng, được tặng ly uống nước pastel giá 300.000 đồng; mua kem chống nắng Sun Black/Sun Red 810.000 đồng được tặng túi xách đi biển trị giá 200.000 đồng.

Dưỡng trắng da an toàn sẽ giúp da bạn khỏe đẹp hơn từ bên trong.

Sau khi tận hưởng các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tại ngày hội và mua các sản phẩm mình yêu thích, bạn đừng quên thống kê hoá đơn mua hàng để nhận ưu đãi. Hóa đơn 2 triệu đồng, tặng sản phẩm trị giá 500.000 đồng; hoá đơn 5,5 triệu đồng, tặng một trong 2 phần quà túi xách da cao cấp trị giá 2 triệu đồng hoặc bộ sản phẩm trị giá 1,9 triệu đồng; hóa đơn 7 triệu đồng tặng bộ sản phẩm trị giá 3,9 triệu đồng; hoá đơn 10 triệu đồng, tặng vali cao cấp Elite.

Ngày hội “Tuyết rơi mùa hè” mở cửa tự do. Đăng ký tại http://tuyetroimuahe.vstyle.vn/ , bạn sẽ nhận được 6 quyền lợi: t ặng voucher 200.000 đồng mua sắm tại sự kiện; t ặng một tuần trải nghiệm “siêu phẩm dưỡng da mùa hè” được kết tinh từ vitamin tuyết của O HUI; t ặng bộ sản phẩm Cell Lightening trị giá 400.000 đồng giúp da trắng mịn màng; t ặng thẻ VStyle Club trị giá 500.000 đồng cho hoá đơn trị giá 1 triệu đồng trở lên; t ặng quà đặc biệt cho tất cả hoá đơn mua hàng từ 1,5 triệu đồng; t ham gia chương trình lucky draw với nhiều cơ hội trúng thưởng (áp dụng cho hoá đơn 2,5 triệu đồng)

