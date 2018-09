Hoàng My 'chuyển giới' phải đến bệnh viện 3 tháng một lần

Để giữ gìn sức khỏe và nhan sắc, người đẹp phải duy trì chế độ khám định kỳ, tăng rau xanh, nước trong thực đơn nhằm thải độc tố của thuốc nội tiết.

- Được xem là một trong những nhan sắc chuyển giới thành công nhất tại Việt Nam, chị quan niệm như thế nào về người "phụ nữ đẹp"?

- Tôi nghĩ rằng không có một tiêu chuẩn chính xác nào cho mọi người cả. Một phụ nữ đẹp có các nét trên khuôn mặt và cơ thể hài hòa, cân đối. Ví dụ như khi mình có khuôn mặt hơi dài thì sống mũi thấp một chút cũng vẫn đẹp. Tương tự, nếu bạn chỉ cao 1m58 mà cỡ ngực 90 cm cũng chưa hẳn là đẹp.

Ngoài ra, vẻ đẹp của phụ nữ một phần cũng nhờ trang phục nữa. Dù không có số đo chuẩn như người mẫu nhưng nếu chọn được bộ đồ phù hợp, chúng ta vẫn tạo nên một phong cách riêng trong mắt người khác.

Hoàng My luôn lạc quan và tin tưởng ở bản thân.

- Chị đã chỉnh sửa nhan sắc tại Việt Nam trước khi sang Thái chuyển giới, điểm nào trên cơ thể khiến chị hài lòng nhất?

- Ca phẫu thuật chỉnh sửa nhan sắc của tôi rất thuận lợi, hầu hết các chi tiết trên khuôn mặt và cơ thể tôi đều cân đối, tự nhiên. Nếu nói đến hài lòng nhất thì chính là phẫu thuật nâng ngực (cười).

Từ đầu, bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh (người thực hiện phẫu thuật nâng ngực cho Hoàng My) đã nói với tôi, ca nâng ngực rất quan trọng trong định hình vóc dáng và yêu cầu tôi suy nghĩ chọn làm "ngực tự nhiên" hay kiểu vòng 1 căng đầy. Sau một hồi đắn đo, tôi chọn kiểu ngực vừa phải, tự nhiên vì tôi thích hình ảnh thanh lịch và năng động hơn so với kiểu gợi cảm.

Và còn một điểm nữa là vết rạch trong phẫu thuật nâng ngực của tôi khá nhỏ, chỉ khoảng 2,5 cm. Nhờ vậy, tôi hoàn toàn tự tin khi mặc những trang phục không tay. Có lẽ tôi nên mời bác sĩ của tôi một món gì ngon ngon để cảm tạ (cười).

Cô đã đến gặp bác sĩ để tư vấn và trao đối kỹ càng về phẫu thuật nâng ngực nội soi.

- Sau phẫu thuật chuyển giới, chị đã làm thế nào để chăm sóc sức khỏe và giữ gìn nhan sắc?

- Cứ khoảng 3 tháng/lần, tôi sẽ đến bệnh viện mà tôi thường khám để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra, tôi luôn tập thể dục thường xuyên và giữ chế độ ăn uống hợp lý: ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước để thải bớt độc tố trong thuốc nội tiết và tránh tăng cân. Thỉnh thoảng, tôi cũng có đến spa để massage và chăm sóc làn da của mình.

- Là một người chuyển giới khá thành công tại Việt Nam, chị phải chịu áp lực gì khi hiện nay, dư luận xã hội vẫn gay gắt đối với cộng đồng giới tính thứ 3?

- Khi còn đi học, tôi vẫn bị bạn bè cười cợt và soi mói rất nhiều. Tôi không biết mình đã vượt qua thời gian đó như thế nào, có thể do nghe riết rồi quen. Nhưng tôi cảm thấy mình còn chút may mắn hơn so với những người cùng cảnh ngộ khác vì ít nhất gia đình và người thân vẫn luôn ủng hộ tôi. Nếu không có sự khích lệ của họ, tôi đã không thể đi đến bước cuối cùng. Tôi nghĩ dư luận xã hội tuy vẫn còn gay gắt nhưng hiện nay cũng đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Đó cũng là một chút may mắn trong cái bất hạnh (cười).

Hoàng My vẫn thường đến viện thẩm mỹ quen thuộc để chăm sóc da.

- Ngoài những việc kể trên, những khó khăn thường gặp sau khi chuyển giới của chị là gì?

- Vì Việt Nam chưa cho phép phẫu thuật chuyển giới nên hiện nay không có một trung tâm chăm sóc sức khỏe dành riêng cho người chuyển giới. Sau khi phẫu thuật, chúng tôi vẫn phải tiếp tục điều trị nội tiết. Thuốc nội tiết có nhiều tác dụng phụ lắm, chỉ cần một sai sót nhỏ về liều lượng thôi cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài ra, trên giấy tờ tùy thân, chúng tôi vẫn mang giới tính cũ nên đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc xuất cảnh và các thủ tục pháp lý khác. Mặc dù vậy, tôi hy vọng trong tương lai sẽ có cách giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

- Trong tương lai, chị có mong muốn gì cho sự nghiệp và gia đình của mình?

- Từ trước đến nay, tôi chỉ mong muốn được sống đúng với bản thân và được mọi người xung quanh chấp nhận mình, hiện giờ tôi đã gần đạt được mơ ước đó. Tôi cũng mong những người bạn có cùng hoàn cảnh với mình có thể thực hiện được ước mơ của họ.

Bảo Lê thực hiện