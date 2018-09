Hoàng My 'chuyển giới' không thể quên lần nâng ngực

Không chạy theo mốt vòng 1 khủng như nhiều người đẹp bây giờ nhưng phải mất một tuần sau phẫu thuật, dấu hiệu sưng mới giảm hẳn.

"Nhiều người gặp tôi bây giờ đều nói rằng không thể tin được. Họ không nghĩ tôi từng là một chàng trai vóc dáng thô kệch" - đó là lời chia sẻ của người mẫu Hoàng My khi nói về hành trình tìm lại giới tính thật của mình. Nhiều năm liền đeo đuổi ước mơ, Hoàng My đã trải qua hàng chục ca phẫu thuật đau đớn, từ chỉnh sửa nhan sắc đến phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Với Hoàng My, đó sẽ là những ký ức mà cô không bao giờ quên được, đặc biệt là lần phẫu thuật nâng ngực.

Hoàng My có nét đẹp hao hao giống tiểu hoa đán Dương Mịch.

Quyết định thẩm mỹ tại Việt Nam để tiết kiệm chi phí

Tại Việt Nam hiện nay, phẫu thuật chuyển giới chưa được phép thực hiện, vì vậy hầu như người chuyển giới như Hoàng My đều phải sang Thái Lan hay một số nước khác để thực hiện. Đồng nghĩa với nó là số tiền chi trả cho các bước thực hiện chuyển giới, bao gồm: tiêm hooc môn, phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu thuật chuyển giới, là rất lớn.

Gia đình Hoàng My thuộc tầng lớp trung lưu với thu nhập vừa đủ sống nên kinh tế là vấn đều đầu tiên khiến cô lo lắng. Cô chia sẻ về cơ hội được “sống đúng với mình” đến với cô như một phép màu vậy. “Tôi gặp chị Thu Hoài (giám đốc viện phẫu thuật nơi cô tạo hình thẩm mỹ) trong một buổi từ thiện ở miền Tây. Chị đã cho tôi biết, tại Việt Nam, phẫu thuật chuyển giới chưa được cấp phép nhưng phẫu thuật thẩm mỹ thì vẫn làm được và chất lượng không thua kém gì nước ngoài. Do đó, tôi chọn chỉnh sửa nhan sắc trong nước trước khi đi Thái phẫu thuật chuyển giới, để tiết kiệm bớt chi phí”.

Không chạy theo mốt ngực bự để giữ dáng vẻ tự nhiên

Phẫu thuật thẩm mỹ thường được tiến hành trước phẫu thuật chuyển giới, với việc chỉnh sửa một số điểm trên gương mặt và cơ thể cho phù hợp với đặc trưng của giới. Ví dụ, muốn chuyển từ nam sang nữ, cần phẫu thuật gọt góc hàm nếu xương hàm quá góc cạnh, cắt trái khế cổ, nâng sống mũi, hạ trán, cắt mắt, chỉnh hình miệng... và cuối cùng là nâng ngực.

Hoàng My được bác sĩ Nguyễn Thế Thạnh - chuyên gia tạo hình TMV Khơ Thị tư vấn kỹ càng về chất lượng và kích cỡ túi ngực.

Trong tất cả những phẫu thuật chỉnh hình cần thiết, Hoàng My đặc biệt quan tâm đến phẫu thuật nâng ngực nội soi. Cô đã mất một buổi chiều trước hôm thực hiện phẫu thuật để trao đổi trực tiếp với bác sĩ về các vấn đề như: kích cỡ ngực, cách chăm sóc và nghỉ dưỡng sau nâng ngực.

Hoàng My chia sẻ: “Ngay từ đầu, bác sĩ đã nói với tôi, phẫu thuật ngực rất quan trọng và phải làm sau cùng. Vì kích cỡ vòng 1 sẽ quyết định phần lớn vẻ đẹp của vóc dáng, ví dụ như: bạn thích là một cô gái gợi cảm thì size ngực của bạn sẽ hơi khác so với một cô gái mảnh dẻ và năng động. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định chọn kiểu ngực vừa phải để nhìn tự nhiên hơn”.

Hình ảnh của Hoàng My khi chuẩn bị phẫu thuật nâng ngực. Ảnh: NVCC.

Kể lại quá trình phẫu thuật nâng ngực, Hoàng My cho biết: "Bác sĩ tiến hành giải phẫu nội soi qua đường nách vì đây là nơi giấu sẹo tốt nhất trên cơ thể. Lằn rạch này chỉ khoảng 2.5 cm thôi. Ca phẫu thuật diễn ra khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi được nghỉ dưỡng một ngày ở bệnh viện rồi trở về sinh hoạt và chăm sóc tại nhà.

Sau 3 ngày, tôi không còn thấy đau nữa nhưng dấu hiệu sưng thì vẫn còn, đến hơn một tuần sau mới bớt hẳn. Bác sĩ cũng dặn tôi phải ăn kiêng, uống thuốc, giữ sạch vết khâu rồi hạn chế làm việc nặng để tránh va dập vùng ngực. Khoảng 3 tuần sau đó, tôi hồi phục hoàn toàn và chuẩn bị sang Thái Lan làm phẫu thuật chuyển giới”.

Đến giờ, ca phẫu thuật chuyển giới của Hoàng My đã thành công và kết quả đang chuyển biến từ từ nhưng cô rất hài lòng vì đã hoàn thành được giấc mơ từ bé của mình “Em muốn là một cô gái đủ xinh, đủ thông minh, đủ mạnh mẽ để sống cuộc đời mới”, Hoàng My chia sẻ.

Bảo Lê