Hoa hậu Hương Giang khoe sắc bên mỹ nam 'Chuyện tình lọ lem'

The History of Whoo là thương hiệu mỹ phẩm thuộc tập đoàn LG Household & Healthcare Hàn Quốc. The History of Whoo phát triển dựa trên tiêu chí Đông y Hoàng cung và công thức làm đẹp của các hoàng hậu. Sản phẩm được bào chế từ những bài thuốc bí truyền nơi cung cấm, chứa thành phần nguyên liệu tinh túy và quý giá, đem lại cho phái đẹp trải nghiệm hoàng tộc.