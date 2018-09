Hô biến mắt một mí thành 2 mí trong 5 phút

Một đôi mắt to tròn, hai mí là niềm mơ ước của đa số phái đẹp. Với vài cách đơn giản, chưa đầy 15 phút bạn đã có thể sở hữu đôi mắt 2 mí to tròn, cuốn hút.

Đôi mắt là một trong những chuẩn mực quan trọng để đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ, bởi đôi mắt còn nói lên tính cách, cảm xúc của mỗi người. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy buồn phiền vì đôi mắt một mí quá nhỏ và không thu hút. Một số mẹo nhỏ sau sẽ giúp chị em khắc phục nhược điểm để sở hữu đôi mắt một mí, to tròn trong tích tắc.

Đôi mắt đẹp sẽ tạo vẻ cuốn hút hơn cho phụ nữ.

Cách trang điểm

Nếu mắt nhỏ và dài, trang điểm là biện pháp chữa cháy nhanh để có đôi mắt to đẹp hơn. Khi trang điểm cho mắt, dùng bút chì màu trắng kẻ viền vào bên trong lòng mí mắt bên dưới sẽ giúp làm tăng kích thước của đôi mắt, kết hợp với mascara và lông mi giả để giúp mắt trông có chiều sâu hơn.

Sử dụng miếng dán mí

Trường hợp nhiều chị em đã sở hữu đôi mắt to, tuy nhiên chỉ có một mí thì phương pháp dán mí rất hữu dụng. Việc cần làm là lựa chọn vị trí phù hợp để dán miếng kích mí, sau đó chớp mở mắt để kiểm tra độ thích ứng của miếng dán đối với mắt. Phương pháp này chị em chỉ tốn 5 phút để có đôi mắt 2 mí đẹp.

Đeo lens hỗ trợ

Lens còn được gọi là kính áp tròng có độ hoặc không có độ. Khi được đặt vào giác mạc làm cho tròng mắt to ra. Đây là phương pháp được nhiều chị em thực hiện để có đôi mắt quyến rũ hơn. Nhưng bạn hãy cẩn thận khi sử dụng lens vì nếu không được giữ vệ sinh sạch sẽ dễ dẫn đến mù lòa do ký sinh trùng Acanthamoeba castellanii gây ra.

Dán mí giúp chị em tạo mắt 2 mí chỉ trong 5 phút.

Giải pháp tạo mắt 2 mí lâu bền

Những cách trên có thể mang lại một đôi mắt to, đẹp nhưng chỉ là tạm thời hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cắt mắt 2 mí mang lại hiệu quả rõ rệt và lâu dài. Tại Việt Nam cắt mắt 2 mí Hàn Quốc là một phương pháp được nhiều chị em lựa chọn vì cho hiệu quả nhanh chóng và an toàn.

Mắt to tròn quyến rũ hơn sau khi cắt mắt 2 mí Hàn Quốc.

Phương pháp này hiệu quả đối với chị em có đôi mắt nhỏ dài, một mí hoặc 2 mắt không đồng đều nhau. Khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ tiến hành loại bỏ da và mỡ thừa quanh mí mắt. Do chỉ là tiểu phẫu nên quá trình này diễn ra rất nhanh, an toàn và không để lại sẹo. Sau phẫu thuật chị em sẽ sở hữu được đôi mắt đúng chuẩn "mắt bồ câu", nếp gấp hai mí đồng đều nhau, đường nét linh hoạt, tự nhiên. Độ dài, rộng phù hợp với bầu mắt và khuôn mặt tạo cảm giác đôi mắt to tròn và cuốn hút hơn.

