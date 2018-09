Hình ảnh mới của Lưu Hương Giang

Nữ ca sĩ quyết định thay đổi tạo hình cho lần tái xuất mùa thứ hai 'The Voice Kids' sẽ phát sóng trên VTV3 ngày 21/6.

Để phù hợp với tất cả các loại trang phục, từ váy ôm sát quyến rũ cho đến trang phục trẻ trung, phá cách, Hương Giang chọn trị liệu bằng phương pháp giảm béo tạo form S-line Nhật Bản ngay tại Hệ thống Spa của cô - Saigon Smile Spa. Phương pháp giảm béo mới này không chỉ giúp nữ ca sĩ thon gọn mà còn nhanh chóng sở hữu đường cong chữ S trong từng buổi ghi hình.

Vóc dáng Lưu Hương Giang hiện thon gọn hơn.

Phương pháp giảm béo này dựa trên nguyên lý giảm béo “tập thể dục tại chỗ” chính xác vào vùng tích mỡ bằng các kỹ thuật massage, bấm huyệt chuyên sâu của Nhật Bản. Cùng với 2 công nghệ giảm béo tân tiến của Nhật Bản (công nghệ tiêu hủy mỡ bằng sóng âm cường độ cao và công nghệ tạo form áp suất chân không) phương pháp sẽ hóa lỏng và đào thải mỡ vào hệ tuần hoàn qua đường nước tiểu và tuyến mồ hôi. Vì vậy, dù giảm cân nhưng phương pháp này không làm ảnh hưởng tới sức khỏe và lịch trình làm việc dày đặc cho “The Voice Kids” mùa thứ 2 của Lưu Hương Giang.

Ở “The Voice Kids” mùa đầu tiên, nữ huấn luyện viên xuất hiện nổi bật khi thay đổi từ làn da ngăm khỏe mạnh bằng làn da trắng sáng. Để giữ được điều này, Lưu Hương Giang tiếp tục duy trì liệu pháp tắm trắng Takano Nhật Bản.

Sau 5 buổi tắm trắng, Lưu Hương Giang xuất hiện rạng rỡ trước ngày lên sóng “The Voice Kids” 2014. Xem thêm công thức "trắng từng ngày" của Lưu Hương Giang tại đây.

Đây là phương pháp làm trắng da có xuất xứ từ Nhật Bản - quốc gia có thể mạnh về tính tự nhiên, nhân văn và tinh tế trong lĩnh vực làm đẹp, cân bằng giữa hiệu quả và tính an toàn, giữa các nguyên tắc truyền thống và hiện đại.

Hiệu quả của phương pháp này xuất phát từ siêu dưỡng chất vitamin C, bên cạnh các nguyên liệu làm đẹp nổi tiếng khác của Nhật như cám gạo, ngọc trai, mặt nạ tổ yến... Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ Nano có trong trị liệu tắm trắng giúp tăng độ thẩm thấu của vitamin C vào da gấp nhiều lần so với các phương pháp thoa bôi truyền thống khác, thẩm thấu trọn vẹn vào các lớp da. Từ đó, các dưỡng chất sẽ ngăn chặn sự sản sinh các hắc sắc tố melanin (nguyên nhân gây sạm màu da), sửa chữa các tế bào da bị tổn thương, kích thích tế bào mới phát triển, giúp da sáng hồng đồng đều, mịn màng và trẻ hóa.

Để làm mới mình, không chỉ tái tạo đường cong cơ thể và “bảo dưỡng” làn da trắng sáng, Lưu Hương Giang cũng “mạnh tay” đầu tư hẳn một ekip make up, stylist riêng. Thay vì giữ hình tượng quyến rũ, đằm thắm trong “The Voice Kids” mùa đầu tiên, Lưu Hương Giang định hướng sang hình ảnh trẻ trung hơn, dịu dàng và cũng rất gần gũi với công chúng cho “The Voice Kids” mùa 2.

Lưu Hương Giang với diện mạo mới, tươi trẻ và rạng rỡ trong buổi ghi hình đầu tiên “The Voice Kids” 2014.

