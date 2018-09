Hifu Extra đẩy lùi lão hóa, săn chắc làn da

Nhờ cải tiến đáng kể về chế độ và đầu tip điều trị, Hifu Extra thế hệ mới là giải pháp hiệu quả trong việc nâng cơ, xóa nhăn, làm săn chắc và sáng mịn da.

Phụ nữ ở tuổi trên 25 bắt đầu lo ngại vì lão hóa da. Từ 30 tuổi, vô vàn các dấu hiệu lão hóa da lần lượt xuất hiện như da chảy xệ, khuôn mặt kém thon gọn mất dần độ tươi trẻ, má phúng phính, nếp nhăn quanh khóe miệng bị gấp rõ, cung mày sụp, nếp nhăn đuôi mắt và bọng mắt… Tất cả các dấu hiệu trên đều ảnh hưởng đến nhan sắc và sự tự tin của phái đẹp.

Hifu Extra - trị liệu da lão hóa, nâng cơ, căng da không cần phẫu thuật

Hifu Extra được nghiên cứu bởi gần 200 nhà khoa học và chuyên gia thẩm mỹ và sản xuất tại New York, Mỹ. Đây là công nghệ nâng cơ, xóa nhăn và trẻ hóa da mới, mang lại hiệu quả tạo hình khuôn mặt đẹp, tự nhiên, hiệu quả lâu dài. Không chỉ giúp nâng cơ, xóa nhăn hiệu quả, phương pháp này còn giúp tăng sinh collagen, trẻ hóa và làm da trắng sáng, tự nhiên. Hifu Extra sẽ mang lại cho bạn khuôn mặt trái xoan thanh tú tươi trẻ chỉ sau một giờ trị liệu.

Người mẫu Thúy Hằng đang tư vấn làm săn chắc da bằng Hifu Extra tại Thẩm mỹ viện Placencare.

Ưu điểm của trẻ hóa da HIFU Extra

Không giống các công nghệ trước đây là sử dụng sóng điện từ đưa năng lượng nhiệt với nhiệt độ 40-50 độ C (ở nhiệt độ này không đủ làm biến tính sợi collagen già cỗi) và tác động từ ngoài vào trong da khiến da dễ bị thương tổn. Với cơ chế tác động từ trong ra ngoài xuyên qua bề mặt da, đưa năng lượng siêu âm (60-70 độ C) vào đến độ sâu 4,5 mm tương đương với độ sâu của phẫu thuật căng da mặt giúp làm co lại vùng cơ mặt chảy xệ ngay lập tức mà không gây bất kỳ thương tổn nào.

Thế hệ đầu tip mới, tăng cường hiệu quả

Đầu tip được cải tiến thông minh sẽ phát huy khả năng tác động nhiệt một cách chọn lọc trên tất cả các lớp của da và cơ từ lớp biểu bì đến lớp hạ bì, lớp cơ dưới da, tạo nên sự căng phẳng, mịn màng đồng nhất ở phần da sát xương (trán, cằm, thái dương), phần da trùng nhão (má, mí mắt, nọng cằm, cổ).

Chị Tống Thị Thu Hiền sau khi làm thon gọn mặt Hifu Extra tại Thẩm mỹ viện Placencare.

Chỉ cần áp dụng một lần công nghệ trong vòng 60 phút, bạn có thể sở hữu một gương mặt trẻ trung, thon gọn và mịn màng trên tất cả các vùng da với mọi tình trạng lão hóa. Ngay sau điều trị, bạn có thể thấy da mượt hơn, sắc nét hơn và cảm nhận được hiệu quả thon gọn của khuôn mặt ngay khi vừa điều trị nửa mặt.

Đầu tip Hifu Extra phiên bản mới cung cấp nhiệt sóng tần suất điện dung đơn cực RF cao gấp 2 lần so với các đầu tip cũ. Nhờ đó, lượng nhiệt phân phối tập kết và đồng nhất hơn, đẩy nhanh quá trình sản xuất collagen và elastin, đem lại làn da căng mịn, săn chắc chuyên sâu gấp đôi các thế hệ trước.

Nguyên lý giúp bạn trẻ hơn tuổi thật nhờ Hifu Extra

Cấu trúc da mặt được chia thành 3 lớp: biểu bì là lớp trên cùng, lớp bì (là lớp giàu Collagen), lớp mỡ dưới da (chứa dày đặc các mạng sợi Collagen). Khi 3 lớp này bị lão hóa, da mặt sẽ chảy xệ và xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Hifu Extra là công nghệ không xâm lấn tác động làm săn chắc và hồi phục collagen ở cả 3 lớp. Hiệu quả đạt được là do tác động làm nóng một cách mạnh mẽ và đồng nhất phần khối collagen ở sâu đến lớp bì và lớp mỡ dưới da (vẫn bảo vệ được lớp da bên trên nhờ vào thiết kế đặc biệt của đầu Tip).

Cơ chế tác động của Hifu Extra lên vùng da lão hóa.

Nhờ sự cải tiến này, Hifu Extra có thể tác dụng trực tiếp được đến lớp cân cơ nông SMAS, nhờ đó giúp các vùng mặt có cơ như: chân mày, mí mắt, nọng cằm… được nâng lên một cách tự nhiên, khiến khuôn mặt trở nên trẻ trung, đầy sức sống.

Đã có hàng triệu ca điều trị thành công bằng HIFU Extra, đa số đều nhìn thấy hiệu quả rõ rệt ngay sau khi điều trị. Khách hàng có thể đăng ký để trở thành khách hàng may mắn trải nghiệm công nghệ căng da, nâng cơ, trẻ hóa Hifu Extra miễn phí hoặc giảm 60% tại Thẩm mỹ viện Placencare. Đăng ký tại đây.

Liên hệ: Thẩm mỹ viện Placencare Chi nhánh 1: số 37 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3976 4569 / 88 - Hotline: 0916 298 698

Chi nhánh 2: số 5, Ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3537 7855 / 56. Hotline: 0916 313 689

Fanpage: www.facebook.com/tmvplacencare

Website: http://placencare.vn/

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Placencare)