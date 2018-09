Hiệu quả trị nám của PRP

Trị nám bằng huyết tương giàu tiểu cầu là liệu pháp điều trị da mang lại hiệu quả đối với nám, tàn nhang ở nhiều độ tuổi.

Các chuyên gia trên thế giới không ngừng nâng cấp và cải tiến ứng dụng của tiểu cầu (được chiết xuất từ máu) vào trong các điều trị y khoa; từ xương khớp, cơ bắp, dây chằng, hàm mặt đến cả tóc và da. Đối với làn da, tiểu cầu có tác dụng lớn trong việc tái tạo hệ thống tế bào biểu mô, chữa lành các thương tổn cấu trúc, xóa bỏ các sắc tố sẫm màu… Đây được xem là một trong những biện pháp làm đẹp với nhiều ưu điểm và hiệu quả điều trị.

PRP được chiết xuất li tâm từ máu mang lại hiệu quả cao trong điều trị y khoa và thẩm mỹ.

Ưu điểm của PRP

Nguồn gốc tự thân, an toàn: Huyết tương giàu tiểu cầu - Platelet Rich Plasma - PRP có nguồn gốc tự nhiên từ máu của chúng ta. Khi phát hiện ra công dụng cao của tiểu cầu, các nhà khoa học đã tiến hành chiết xuất tinh lọc thông qua hệ thống trích lọc li tâm và sau đó được đưa vào điều trị rộng rãi.

An toàn, lành tính: Vì nguồn gốc chiết xuất từ cơ thể người nên PRP đảm bảo an toàn, lành tính, kể cả khi được đưa vào điều trị vết thương trong cơ thể người. PRP không gây kích ứng, tác dụng phụ hay tạo ra bất kỳ biến chứng nào về sau. Đó cũng là lý do các tổ chức y tế trên thế giới đã chứng nhận và đưa ra nhiều phác đồ điều trị có liên quan đến chất liệu này.

Hữu dụng trong y khoa: PRP chứa nhiều yếu tố tăng trưởng như PDGF, TGF, VGF, VEG, EGF… nhiều protein quan trọng như fibrin, fibronectin, vibronectin… và các chuỗi acid amin cần thiết. Do vậy PRP có tác dụng phục hồi da hư tổn, tái tạo tổ chức, điều hòa phiên mã sản xuất collagen, kích thích tăng trưởng nguyên bào sợi, tế bào biểu mô, tạo chất nền, tái tạo tế bào máu, từ đó làm tái sinh các mô bị hư hại hoặc mô chết.

Hiệu quả trực tiếp, chính xác: PRP là bổ sung trực tiếp và sâu rộng vào vùng cần điều trị nên huyết tương giàu tiểu cầu sẽ thích ứng và tiến hành ngay các tính năng, công dụng của mình một cách tự nhiên, nhanh chóng. Điều này khác với các phương pháp điều trị từ bên ngoài như mỹ phẩm hay phải thông qua đường tiêu hóa như thuốc men… thường làm tiêu hao dưỡng chất.

Tại Dencos Luxury, PRP là công nghệ điều trị nám khoa học và an toàn trong quy trình điều trị.

PRP trong đặc trị nám và tàn nhang

Trong thẩm mỹ về da, nám và tàn nhang gây nhiều khó khăn trong việc loại bỏ cả về thời gian lẫn phương cách điều trị. PRP đã được thử nghiệm thành công trong điều trị nám trên thế giới và cũng đã được chuyển giao tại Việt Nam. Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury đã điều trị nám bằng công nghệ PRP thành công cho nhiều đối tượng da nám (nám mảng, nám nội tiết tố) ở cả phụ nữ và nam giới, phụ nữ mang thai và sau sinh.

Thông qua lăn kim Dermaroller hoặc bổ sung trực tiếp kết hợp với laser, lượng huyết tương giàu tiểu cầu đã được chiết xuất từ chính máu của khách hàng điều trị (thông qua hệ thống công nghệ trích li tâm hiện đại) sẽ được thẩm thấu sâu vào trong vùng da bị nám. Huyết tương giàu tiểu cầu tiến hành cải tổ cấu trúc da, tái tạo biểu mô, xóa bỏ hắc sắc tố melanin, tăng sinh collagen và tế bào nguyên sinh… Từ đó PRP sẽ làm mờ dần các vết nám từ chân gốc, xóa sạch các đốm tàn nhang, cải thiện sắc tố da sáng đều màu hơn, hết sạm da. Liệu pháp còn hỗ trợ làm đầy sẹo rỗ, se khít lỗ chân lông, xóa mờ các nếp nhăn li ti, dưỡng ẩm, giữ độ đàn hồi, tăng cường sức đề kháng, giúp da căng chắc, mịn màng và khỏe mạnh hơn.

Bà mẹ 4 con Victoria Beckham là một trong những khách hàng quen thuộc và đã thành công trong điều trị nám bằng huyết tương giàu tiểu cầu.

Hiệu quả điều trị của PRP biểu hiện rõ rệt sau liệu trình đầu tiên, sau đó phát huy và duy trì lâu dài làn da căng mịn, hồng hào, chống lại quá trình lão hóa da cho bạn. Liệu pháp này không làm tổn thương da, không xâm lấn gây đau đớn, thích hợp với mọi tình trạng da và độ tuổi. Ngoài ra, bạn cũng không phải mất thời gian nghỉ dưỡng hay kiêng khem nhiều trong ăn uống và chăm sóc sau thực hiện. Các bác sĩ khuyên bạn nên tới các trung tâm để được tư vấn trước khi áp dụng điều trị nám, tránh xa các phương cách không đảm bảo an toàn và gây tổn hại thêm cho da. Xem thêm tại đây.

