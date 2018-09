Hiểu mụn để điều trị đúng cách

Muốn trị liệu hiệu quả, bạn cần hiểu những kiến thức cơ bản về mụn trước để có cách điều trị phù hợp.

Thời thiết hanh khô tạo điều kiện cho tuyến bã nhờn hoạt động nhiều hơn và vô tình làm tình trạng mụn cũng sẽ trở nên trầm trọng hơn. Mụn xuất hiện đe dọa nhan sắc, lúc này bạn tìm mọi cách để khắc phục nhưng không hiệu quả. Tất cả là do bạn chưa tìm hiểu kỹ. Muốn trị mụn, bạn cần hiểu những kiến thức cơ bản về mụn trước để có cách điều trị phù hợp nhất.

Mụn xuất hiện không phải do ngẫu nhiên mà hoàn toàn có thể giải thích được nhờ các nghiên cứu khoa học. Cụ thể, mụn xuất hiện chủ yếu là do nội tiết tố (hormone) trong cơ thể bị “rối loạn” gây ra. Khi nội tiết tố rối loạn sẽ kích thích tuyến bã hoạt động quá mức, làm sản sinh ra một lượng lớn chất nhờn, những chất nhờn “dư thừa” trộn lẫn với tế bào chết, bụi bẩn, rồi lại bị “giam lại’ dưới lỗ chân lông do sự sừng hóa cổ nang lông. Từ đây, sẽ hình thành nên môi trường vô cùng thuận lợi cho vi khuẩn mụn P.Acne vốn tiềm tàng sẵn trên da vào đó “làm tổ” làm cho tình trạng mụn của teen trở nên trầm trọng hơn.

Khi “xử lý” mụn, đa số các “nạn nhân” thường chỉ tìm hiểu các phương pháp trị bên ngoài. Hầu hết những phương pháp này chỉ mang tính chất giải quyết hậu quả của mụn chứ không giúp giải quyết tận gốc - chủ yếu từ bên trong cơ thể gây ra. Ngoài ra, cũng có không ít trường hợp nóng vội khi điều trị mụn sai khoa học nên không những không hết mụn mà còn để lại các di chứng như sẹo, vết thâm, rỗ, làm tình trạng mụn trầm trọng hơn. Để trị dứt mụn hiệu quả cũng như ngăn ngừa mụn trở lại, bạn không chỉ cần những phương pháp bên ngoài để khắc phục hậu quả mà cần chú trọng phương pháp bên trong để giúp trị mụn tận gốc.

Chỉ với những vitamin, khoáng chất đơn giản và gần gũi nhưng sẽ mang lại hiệu quả trong việc điều trị mụn từ bên trong. Kẽm có tác dụng giúp kiểm soát hoạt động của tuyến bã nhờn, giúp ngăn ngừa và điều trị mụn. Chất này còn giúp giảm viêm, mau lành vết thương, giảm nguy cơ để lại sẹo trên da. Ngoài ra, cũng cần bổ sung thêm Crôm để giúp giảm tình trạng nhiễm trùng, ngăn vi khuẩn mụn phát triển mạnh. Bên cạnh đó, Vitamin C và E là chống ô xy hóa mạnh, giúp tái tạo làn da, phục hồi cấu trúc làn da, hạn chế vết thâm và sẹo mụn.

Bạn có thể bổ sung được những vitamin, khoáng chất cần thiết do da mụn nói trên thông qua những thực phẩm hằng ngày. Kẽm có nhiều trong thịt gan gia cầm hoặc trong ngũ cốc và hải sản đặc biệt là hàu. Bông cải, đậu lăng chứa nhiều Crôm. Vitamin C có nhiều trong trái cây họ citrus như cam, bưởi… Vitamin E có thể tìm thấy trong quả bơ, đậu tương, giá đỗ, vừng… Bên cạnh đó, bạn cần hạn chế chất béo, món ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường để ngăn ngừa mụn tái phát.

Nhịp sống hiện đại, nếu bạn không có đủ thời gian để duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học, đầy đủ giải pháp tiện lợi hơn là dùng sản phẩm bổ sung có chứa các chất thiết yếu trên. Tốt nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên để vừa khoa học vừa an toàn để chăm sóc tốt nhất cho làn da. Bạn cũng cần có lối sống lành mạnh, cân bằng cuộc sống, giảm stress hạn chế cà phê, thuốc lá, các thức uống có cồn, nước ngọt có gas, thức ăn cay nóng và thói quen thức khuya, ngủ đủ giấc.

Giải pháp giúp làm sạch mụn hiệu quả từ thực phẩm chức năng Acnacare. Với công thức APC Complex kết hợp kẽm Methionin và các thành phần tự nhiên như Vitamin E, C và chiết xuất D.Salina thực phẩm chức năng Acnacare an toàn cho cả nam và nữ. Uống 2-3 viên Acnacare mỗi ngày, bạn sẽ giảm nỗi lo về mụn và có được làn da mịn màng hơn.

(Nguồn: Acnacare)