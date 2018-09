Hiểu đúng về mỡ để giảm eo nhanh

Nắm rõ các kiến thức về việc hình thành, nguyên tắc giảm mỡ sẽ giúp bạn chọn lựa được phương pháp phù hợp.

Loại bỏ mỡ thừa, giữ eo thon, dáng gọn, là mối bận tâm của nhiều phụ nữ. Thay vì vội vàng đi tìm giải pháp, chị em nên dành thời gian tìm hiểu trước khi quyết định lựa chọn cho mình cách phù hợp.

Nguyên nhân hình thành mỡ bụng

Chất béo (lipid) có trong thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể. Qua quá trình tiêu hóa, lipid phân hủy thành acid béo và glycero, sau đó, được hấp thụ vào niêm mạc ruột và được giải phóng vào hệ bạch huyết dưới dạng các hạt li ti.

Những hạt mỡ li ti nhanh chóng đi khắp cơ thể và bị các tế bào lưu giữ tại các mô mỡ, đặc biệt là xung quanh thắt lưng, bụng, đùi. Các vùng mỡ này có nhiệm vụ dự trữ năng lượng, nuôi cơ bắp và tạo cùng đệm cơ học.

Tuy nhiên, khi cơ thể hấp thu quá nhiều chất béo, lượng mỡ được lưu trữ ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng tích trữ mỡ quá mức tạo thành mỡ thừa. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có tới 90% do yếu tố ngoại sinh như do lượng thực phẩm quá dồi dào, thời gian dành cho vận động ít, do quá trình mang thai, sinh nở, do thay đổi về nội tiết tố, hạn chế về thời gian luyện tập thể thao. Chỉ có dưới 10% nguyên nhân là do di truyền và bệnh lý như gen và nội tiết.

Nỗi ám ảnh mỡ thừa

Mỡ thừa trở thành nỗi ám ảnh bởi nó gây ra rất nhiều bệnh lý liên quan đến hệ tuần hoàn, đặc biệt là tim mạch (mỡ nội tạng). Mặt khác, mỡ dưới da tích tụ gây nên tình trạng ngấn mỡ vùng eo, hông, mông, đùi và hiện tượng sần sùi, thâm sạm trên bề mặt da, khiến chị em mất đi những đường cong cơ thể, trở nên lo lắng, tự ti.

Nguyên tắc giảm mỡ thừa

Cấu tạo của các tế bào mỡ thừa là một dạng liên kết đặc biệt, có thể len lỏi vào từng bó cơ, mạch máu trong cơ thể. Do đó, để giảm mỡ bụng nhanh cần có những tác động trực tiếp nhằm đốt chạy các tế bào mỡ, phá hủy liên kết, ngăn chặn chúng quay trở lại. Phương pháp thông thường như ăn kiêng, tập luyện thể dục hay gen bụng đơn thuần không mang lại hiệu quả hoặc phải rất kiên trì trong một khoảng thời gian dài.

Lời khuyên của chuyên gia dành cho những ai đang gặp phải nỗi ám ảnh về vòng eo không như ý muốn: thực hiện các bài tập giảm mỡ bụng đều đặn để duy trì sức khỏe và vóc dáng chuẩn, lắng nghe cơ thể và chỉ ăn khi thấy đói, tập trung vào những điều bạn thấy yêu thích về cơ thể mình và nỗ lực phát huy điểm mạnh này. Tuy nhiên, nếu không có nhiều thời gian để thực hiện các bài tập giảm mỡ bụng đều đặn, bạn cũng nên tìm hiểu và lựa chọn cho mình một phương pháp để giảm mỡ an toàn, hiệu quả.

Giảm eo nhờ gừng và thảo dược

Gừng có tính nóng nên khi tiếp xúc với da sẽ tạo ra nhiệt lượng. Nhiệt lượng này sinh ra làm tăng phân huỷ mỡ, giúp cơ thể tiêu hao mỡ thừa. Chất gingerol và shogaol có trong gừng giúp thúc đẩy sự phân hủy chất béo diễn ra nhanh hơn, hoạt động như một chất ức chế chất béo tự nhiên. Chất gingerol có tác dụng làm tăng độ pH của dạ dày, giảm lượng cholesterol trong cơ thể, giảm béo và giảm mỡ bụng hiệu quả.

Là sự kết hợp của gừng và một số thảo dược có tác dụng giảm mỡ bụng như: quế, hồi theo tỷ lệ thích hợp, giúp đốt cháy, làm mềm mỡ bụng nhanh hơn. Sử dụng kèm kem gừng và cốt gừng có tác dụng thẩm thấu sâu vào bên trong mô mỡ, chủ động tạo ra nội nhiệt giúp đào thải lượng mỡ dư thừa ra khỏi cơ thể.

Kết hợp với gen bụng định hình vòng eo và đai quấn nóng kích thích quá trình thẩm thấu và đốt cháy mỡ bụng. Phương pháp này đem lại hiệu quả cao. Chị em có thể giảm ngay 3-5cm vòng eo chỉ sau một tuần sử dụng. Áp dụng phương pháp này tại nhà, chị em có thể giảm nhanh 7-12cm vòng eo trong 4 tuần. Áp dụng phương pháp này kết hợp với chế độ ngủ nghỉ thích hợp, vận động nhẹ nhàng, bạn sẽ tránh được mỡ bụng xuất hiện trở lại và có được vòng eo thon gọn như ý.

