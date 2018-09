Hết buồn phiền vì mắt to mắt nhỏ

Cặp mí không đều khiến đôi mắt không được cân đối và đây là một khuyết điểm lớn trên khuôn mặt.

Mí mắt không đều là hiện tượng mí mắt một bên to, một bên bé không cân xứng, hay mắt một bên hai mí, một bên một mí. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh hay do bị chấn thương vùng mắt gây nên. Việc này không chỉ tạo ra khuyết điểm cho đôi mắt mà còn làm ảnh hưởng đến toàn bộ diện mạo khuôn mặt của mỗi người, đặc biệt là đối với các bạn nữ.

Mí mắt không đều ảnh hưởng đến diện mạo của khuôn mặt.

Khoa học phát triển và cho ra đời công nghệ bấm mí Dove Eyes Hàn Quốc. Công nghệ này khắc phục được khuyết điểm hai mí mắt không đều là nhờ vào khả năng tạo hình một nếp mí mới so với nếp mí cũ, nhưng lại chỉ với thủ thuật rất đơn giản. Các bác sĩ sẽ dùng cung bấm mí định sẵn đường mí mới trên mắt, sau đó tạo sự liên kết chặt chẽ giữa da mí và sụn mi bằng phương pháp luồn chỉ thông qua điểm nhấn nhỏ. Để khi mở mắt ra, người dùng sẽ có được nếp mí mới, to, đều đặn, đẹp tự nhiên. Nếp mí cũ vốn không đều nhau được loại bỏ, khắc phục được tình trạng mắt không đều mí trước đây. Quy trình khắc phục mí mắt không đều bằng công nghệ bấm mí Dove Eyes xem thêm tại đây.

Công nghệ bấm mí Dove Eyes khắc phục tình trạng mắt hai mí.

Phương pháp bấm mí Dove Eyes có thể mang lại cho người sử dụng hiệu quả lâu dài bởi sụn mi là phần sụn vững chắc, không bị thoái hóa hay nhão chùng theo thời gian. Nếp mí mới sẽ được cố định chắc chắn. Phương pháp thực hiện nhẹ nhàng trong khoảng thời gian 30 phút, không đem lại khó chịu hay cảm giác đau đớn nào cho người sử dụng.

Hiện, công nghệ này được Thẩm mỹ viện Kangnam ứng dụng đem lại cho nhiều khách hàng cơ hội sở hữu đôi mắt hai mí to tròn long lanh, đẹp tự nhiên, hài hòa với các đường nét khác của khuôn mặt. Công nghệ bấm mí Dove Eyes sở hữu 4 “không” gồm: không phẫu thuật; không để lại sẹo; không ảnh hưởng đến thị lực của đôi mắt; không cần nghỉ dưỡng. Đồng thời, trung tâm áp dụng bảo hành miễn phí 10 năm đối với công nghệ này.

Hình ảnh trước và sau bấm mí Dove Eyes.

