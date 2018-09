Hệ lụy do tẩy trắng không an toàn

Các hình thức lột, tẩy, làm trắng da cấp tốc bằng các loại mỹ phẩm, hóa chất, kem trộn độc hại… có thể gây suy yếu và tổn thương da nghiêm trọng.

Việc lạm dụng hóa chất lột tẩy có thể khiến da bị suy yếu, nhiễm trùng, thậm chí gây ung thư da.

Hậu quả của tắm trắng không an toàn

Bên cạnh một số phương pháp làm trắng da nhẹ nhàng, an toàn từ thảo dược tự nhiên nhưng đòi hỏi sự kiên trì lâu dài, nhiều chị em đã sử dụng thêm mỹ phẩm, kem trộn, hóa chất các loại để tẩy da. Tuy nhiên, cách làm cấp tốc này dẫn tới nguy cơ làn da bị mài mòn, tổn thương nặng nề.

Các hóa chất độc hại trong mỹ phẩm lột tẩy đã tiêu diệt đi các hắc tố melanin - vốn là nguyên nhân gây nám, sạm màu da. Melanin được coi như “áo khoác” tự nhiên của da, ngăn sự oxy hóa, giảm thương tổn, bảo vệ da khỏi tia cực tím và các tác nhân độc hại từ môi trường. Vì thế, khi lớp melanin bị lột bỏ, lớp da non sẽ lộ ra, tạo cảm giác trắng ảo, song lớp da này rất mỏng, yếu, dễ bắt nắng, dễ đen sạm trở lại và tăng nguy cơ ung thư da. Ngoài ra, trong các chất làm trắng da thường có hydroquinon (HQ) - một chất ức chế sự tạo thành melanin, có thể gây đột biến tế bào, ung thư da; một số chất khác lại có thủy ngân - gây suy thận, gan, rối loạn tuần hoàn não; corticoid - chất gây teo da, giảm khả năng đề kháng của da, dễ gây ra hiện tượng nhiễm trùng.

Ion vàng và nhân sâm là sự kết hợp đem lại hiệu quả làm trắng da an toàn từ sâu bên trong.

Những biểu hiện nhiễm trùng, tác dụng phụ thường gặp do phản ứng với thành phần chất tẩy trắng bao gồm mẩn đỏ, rỉ nước, da sần sùi, đốm đen, mụn trứng cá, sưng tấy, da bị bào mỏng đến ung thư da, đục thủy tinh thể, loãng xương, tổn thương thần kinh, gan, thận, rối loạn tâm thần... Một số tác dụng phụ có thể thấy ngay, trong khi đa số phải một thời gian bạn mới phát hiện ra.

Giải pháp làm trắng da an toàn từ công nghệ cao

Để đáp ứng mong muốn có được làn da trắng đẹp nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho chị em, các phương pháp làm trắng da công nghệ cao đang xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả và an toàn từ các phương pháp tắm trắng này còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện và chất lượng tại cơ sở thẩm mỹ. Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury giới thiệu công nghệ tắm trắng công nghệ cao ứng dụng từ tinh chất ion vàng, chiết xuất nhân sâm. Sự kết hợp đặc biệt giữa hai thành phần cao cấp là nano vàng và nhân sâm tạo ra một công thức dưỡng trắng da an toàn với tác động làm trắng hồng từ sâu bên trong, nuôi dưỡng, hoạt hóa tế bào, kích thích lưu thông mạch máu, tăng sinh collagen mới, giảm hắc tố, giúp da trở nên hồng hào, săn chắc, sáng mịn, giảm tốc độ lão hóa.

Làn da của nữ diễn viên Thanh Thúy có sự lột xác, sáng hồng và tươi trẻ hơn nhờ công thức làm trắng da từ nano vàng, nhân sâm.

Bên cạnh đó, khi thẩm thấu vào da, ion vàng sẽ tham gia vào việc điều tiết, kiểm soát hệ thống phân tử melanin, kiềm chế sự phát triển quá mức của melanin gây sạm, nám. Tinh chất ion vàng kết hợp cùng nhân sâm quý sẽ tăng cường hệ miễn dịch, giải độc, chống kích ứng và làm dịu da, đóng vai trò như một chiếc “áo khoác” mới thay cho melanin trong môi trường nắng nóng. Nhờ đó, làn da được bảo vệ, ngăn chặn khỏi các tác nhân gây sạm, nám, tạo điều kiện cho quá trình dưỡng trắng từ sâu bên trong diễn ra thuận lợi.

Ưu điểm nuôi dưỡng làn da sáng mịn từ sâu bên trong với những tinh chất nhẹ dịu, lành tính từ vàng và nhân sâm quý từ thiên nhiên, đảm bảo làn da nhạy cảm không bị kích ứng, viêm nhiễm, không gây vàng lông và không bắt nắng làm sạm da. Bảo vệ da đúng cách, bạn sẽ duy trì được làn da trắng hồng, mượt mà, mềm mịn lâu dài. Xem thêm tại đây.

