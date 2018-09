Hậu quả khi nâng mũi S Line không đúng cách

Sống mũi bị lệch, đầu mũi bị đỏ bóng và lộ sống; xơ cứng, biến dạng, sẹo và nhiễm trùng vết thương là nhưng sự cố không mong muốn trong kỹ thuật nâng mũi S Line.

Nếu như đôi mắt được ví là “cửa sổ của tâm hồn” thì mũi lại chính là trung tâm của khuôn mặt. Nếu bạn không may sở hữu một dáng mũi thấp, tẹt, không cân xứng… phương pháp nâng mũi S Line có thể giúp bạn tìm ra dáng mũi phù hợp với khuôn mặt người Á Đông. Dáng mũi S Line đáp ứng các tiêu chuẩn như: độ cao vừa phải, thon gọn, đầu mũi nhỏ, lỗ mũi hình hạt chanh, sống mũi có độ võng tự nhiên và cánh mũi nhỏ, mềm mại. Đây chính là công thức tạo nên chiếc mũi xinh xắn của rất nhiều ngôi sao Hàn. Phương pháp này kết hợp giữa kỹ thuật nâng mũi và chỉnh hình dáng mũi toàn diện từ đầu mũi, sống mũi và trụ mũi đến từ Hàn Quốc.

Để tạo dáng mũi hình chữ S mềm mại và đẹp tự nhiên thì sống mũi phải cao, đầu mũi thon gọn, hai lỗ mũi tạo hình tam giác cân xứng.

Theo Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc tại Việt Nam: "Nâng mũi chỉ là một thủ thuật đơn giản và hầu như sẽ không để lại sẹo hay gây ra biến chứng nguy hiểm nào. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khác nhau như: tay nghề bác sĩ, chăm sóc hậu phẫu hoặc sự phản ứng của cơ thể đối với các loại thuốc… thì một số ca nâng mũi phản tác dụng khiến chiếc mũi đã không như ý lại còn xấu xí hơn".

Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Những hậu quả thường gặp khi nâng mũi Hàn Quốc không đúng cách

Sống mũi bị lệch - Hiện tượng này xảy ra do trong quá trình nâng mũi Hàn Quốc, bác sĩ đã bóc tách mô tạo khoang không đúng hoặc lệch đối với đường sống mũi thật. Nếu phát hiện sớm chỉ cần can thiệp bằng cách nắn, chỉnh nhưng nếu để thời gian quá lâu thì buộc phải phẫu thuật lại lần 2, gây tốn thời gian, công sức, tiền bạc.

Đầu mũi bị đỏ bóng và lộ sống - Đây là biến chứng thường gặp khi nâng mũi Hàn Quốc. Nguyên nhân gây ra tình trạng trên có thể là do sống mũi nhân tạo quá dài, quá ngắn hoặc quá to so với cấu tạo của mũi thật. Cũng có thể do sống mũi không được đặt đúng vị trí phù hợp với cấu tạo xương hay da mặt của từng người.

Theo thời gian, những sai sót trên sẽ khiến sống mũi nhân tạo bị mài mòn lớp da ở đầu mũi làm đầu mũi bạn bị bóng đỏ, sống mũi bị lộ. Vì vậy, việc lựa chọn sống mũi nhân tạo phù hợp với hình dáng mũi thật là điều kiện tiên quyết của việc cho ra đời một chiếc mũi cao và xinh xắn.

Mũi bị xơ cứng, vôi hóa và biến dạng - Hậu quả này có thể được coi là điều tồi tệ. Nếu bạn chỉnh sửa mũi nhiều lần, thường xuyên hoặc bác sĩ làm quá sẽ khiến các mô của mũi bị xơ cứng, việc bóc tách tạo khoang sẽ trở nên khó khăn, vết thương sau phẫu thuật lâu lành, có thể chảy máu kéo dài…

Sẹo - Nếu người đi nâng mũi không tuân thủ chế độ chăm sóc, ăn uống nghiêm ngặt sau phẫu thuật sẽ để lại sẹo. Bên cạnh đó, nếu bác sĩ chọn đường mổ không phù hợp, không tư vấn và hướng dẫn kỹ càng cho bệnh nhân cũng sẽ khiến người làm đẹp phải sống cả đời với vết sẹo.

Nhiễm trùng vết thương - Nếu bạn làm đẹp tại các trung tâm thẩm mỹ kém chất lượng rất dễ dẫn đến việc bị nhiễm trùng vết thương do không có đầy đủ các dụng cụ phẫu thuật hay dụng cụ không đảm bảo vô trùng khi phẫu thuật. Bên cạnh đó, việc dùng thuốc không đúng liều hay không đúng loại thuốc cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng trên.

Để đảm bảo hiệu quả và an toàn sau khi nâng mũi, bạn nên tìm hiểu và lựa chọn thực hiện tại những cơ sở có vật chất hiện đại và đội ngũ bác sĩ lành nghề.

Hình ảnh trước và sau nâng mũi S Line.

