Harnn Heritage Spa được trao giải ’Spa nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á’

Để đạt được giải thưởng này, Harnn Heritage Spa của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã vượt qua 9 ứng cử viên sáng giá tại châu Á với số phiếu bình chọn cao nhất từ những chuyên gia đầu ngành, các giám đốc điều hành cấp cao trong ngành công nghiệp spa, các đại lý du lịch, khách sử dụng dịch vụ và công chúng. Những spa nổi tiếng cùng tham gia bình chọn gồm: Spa on the Rocks at AYANA Resort and Spa (Bali- Indonesia); Bodhi Spa at Conrad Macao Cotai Central (Macau); Aman Spa at Amanemu (Nhật); The Geo Spa at Four Seasons Resort Langkawi (Malaysia)…