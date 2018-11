Đức phúc truyền cảm hứng làm đẹp cho thí sinh Hành trình lột xác

Ca sĩ chia sẻ quãng thời gian bản thân trải qua phẫu thuật và động viên tinh thần thí sinh với bản hít ‘Ánh nắng của anh’.

Trong tập 4 Hành trình lột xác phát sóng vào lúc 19h ngày 4/11 trên kênh TodayTV, 6 thí sinh còn lại tiến hành cuộc đại phẫu để "Thay đổi chân dung - Mở lối ước mơ". Sau thẩm mỹ, các bạn quay trở lại ngôi nhà chung sinh hoạt bình thường.

Trong phần cuối tập, ca sĩ Đức Phúc, quán quân của Hành trình lột xác 2017 đến thăm top 10 thí sinh bước vào vòng ngôi nhà chung. Giọng ca "Ánh nắng của anh" gửi lời chào, kể lại quãng thời gian bản thân tham gia chương trình để động viên các bạn.

Đức Phúc bật mí, khi trò chuyện với bố mẹ về quyết định tham gia chương trình, bố bày tỏ thái độ lưỡng lự còn mẹ thì khóc, mong anh đừng phẫu thuật vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, sau các cuộc thăm khám, tư vấn từ bác sĩ, anh giải thích để mẹ hiểu việc thẩm mỹ chỉ tiến hành khi đủ điều kiện sức khỏe, chuyên gia hội chẩn kỹ. Vì vậy, bà đồng ý cho anh tham gia.

Bên cạnh gia đình, ca sĩ Mỹ Tâm là người giúp Đức Phúc tự tin và đưa ra quyết định “lột xác”. “Lúc đó cô Tâm nói với Phúc rằng, nếu mà con còn phân vân và do dự thì không nên phẫu thuật. Nếu con đã quyết định làm rồi thì hãy tin tưởng vào điều đó”, ca sĩ chia sẻ.

Anh kể, bản thân trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng. Ca sĩ tiêm thuốc tê và không gây mê. Sau khoảng 2 giờ thì cơ thể bắt đầu đau nhức. Hôm sau cơn đau giảm đi nhiều, 3 ngày tiếp theo thì gần như không còn cảm giác đau. Lúc đó anh mới thực sự tin rằng mình đã vượt qua.

Tại đây, anh khuyên 10 thí sinh đã trải qua phẫu thuật giữ gìn sức khỏe, không nói to, tránh vận động mạnh ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài. "Lúc bước vào đây thấy các bạn nói to và cười nhiều, điều đó chứng tỏ chúng ta có thể trạng tốt. Tuy nhiên, Phúc mong mọi người hạn chế, không cười há miệng to vì có thể ảnh hưởng đến khuôn mặt. Với Phúc, dù đã phẫu thuật hơn một năm rồi nhưng giờ vẫn không cho ai động mạnh vào mũi vì đau là chúng ta chịu, vì vậy phải có ý thức giữ gìn", giọng ca cho biết.

Đức Phúc hát bài Ánh nắng của anh để động viên tinh thần cho các thí sinh năm nay. Trước khi ra về, anh bày tỏ, khi gặp thí sinh năm nay, bản thân có nhiều cảm xúc, nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa mình đã trải qua. Điều đó làm cho ca sĩ quý và trân trọng cuộc sống bây giờ. Anh mong muốn, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn trong tương lai và chúc 10 thí sinh hồi phục nhanh.

Tiếp lời Đức Phúc, MC Hoàng Linh cho hay, cả ekip thực hiện chương trình đều mong muốn các thí sinh hồi phục nhanh. Cô tiết lộ, trong các tập tiếp theo, các bạn sẻ trải qua nhiều thử thách. Tập 5, stylist Lê Minh Ngọc và Huấn luyện viên Hana Giang Anh sẽ có các bài tập để giúp các thí sinh rèn luyện sức khỏe, vóc dáng.

