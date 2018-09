Hà Hồ tiết lộ chiêu giữ nhan sắc

Nhờ hiểu biết về các phương pháp làm đẹp và chịu chi để chăm sóc nhan sắc, nữ hoàng giải trí Hà Hồ luôn xuất hiện với vẻ đẹp rạng rỡ.

Là người khá kỹ tính và cẩn thận, trước khi sử dụng một sản phẩm hay dịch vụ nào, nữ ca sĩ đều tìm hiểu rất kỹ nguồn gốc cũng như cân nhắc về ưu nhược điểm của sản phẩm đó. Trong vấn đề chăm sóc da, cô đặc biệt quan tâm bởi theo quan điểm của Hà Hồ, làn da chính là yếu tố quyết định tới nhan sắc.

Nữ ca sĩ cho biết cô thường đi kiểm tra da định kỳ 3 tháng một lần tại spa cao cấp và áp dụng phương pháp tắm trắng công nghệ cao Hi - Shine 3D để duy trì làn da trắng sáng, khỏe mạnh.

Hồ Ngọc Hà chọn sử dụng công nghệ Hi - Shine 3D để dưỡng trắng. Các tinh chất trong liệu trình này được chiết xuất từ thiên nhiên lành tính (Kojic acid, ellagic acid trong quả mâm xôi, dẫn xuất vitamin C…) nên an toàn cho mọi loại da (kể cả làn da có cấu trúc mỏng yếu, lộ gân xanh). Hiệu quả và độ an toàn của công nghệ cũng đã được hơn 100.000 khách hàng cùng Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam bình chọn là “Dịch vụ tắm trắng an toàn hiệu quả nhất năm 2014”.

Thiết bị sử dụng nhiệt quang đa điểm trong Hi-shine 3D sẽ tác động toàn diện, đẩy sâu dưỡng chất vào từng tế bào da khiến tất cả các vùng da trên cơ thể (kể cả vùng khuỷu tay, đầu gối… xỉn màu) trở nên trắng hồng.

Ca sĩ gốc Quảng Bình chia sẻ: “Ngoài ưu điểm làm trắng an toàn, phương pháp này còn phù hợp với đặc thù công việc bận rộn của tôi do không cần thực hiện công đoạn tẩy da chết nên tiết kiệm được khá nhiều thời gian”.

Mỗi liệu trình chăm sóc với Hi - Shine 3D gồm 10 buổi. Tuy nhiên, chỉ sau 3 buổi trị liệu, sắc da của Hồ Ngọc Hà được hồi phục và trắng lên một “tone” màu. Kết thúc toàn bộ liệu trình, làn da cô không những trắng lên hai “tones” mà còn láng mịn, những tổn thương trên da cũng được điều trị dứt điểm. Nữ ca sĩ có thể hoạt động thoải mái dưới nắng cũng như ánh đèn sân khấu mà làn da không bị mẩn ngứa hay xỉn màu trở lại.

Hà Hồ luôn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, mọi trang phục với làn da trắng hồng nhờ phương pháp dưỡng trắng độc đáo.

