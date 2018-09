Gợi ý địa chỉ làm đẹp cho Việt kiều

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc là một trong những địa chỉ làm đẹp thẩm mỹ uy tín của khách hàng trong và ngoài nước.

Hiệu quả thẩm mỹ của việc tân trang nhan sắc phụ thuộc nhiều vào khả năng và uy tín của cơ sở làm đẹp. Đặc biệt, với nhóm khách hàng kiều bào mới hồi hương, việc tìm hiểu và lựa chọn thẩm mỹ viện uy tín sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức.

Bệnh viện Thu Cúc là một trong những địa chỉ làm đẹp được nhiều khách hàng Việt kiều lựa chọn.

Vừa trở về Việt Nam sau nhiều năm xa cách, chị Annie Trần (38 tuổi - Việt kiều Australia) không khỏi bỡ ngỡ trước những thay đổi của quê hương. Chỉ còn một tháng nữa là Tết nguyên đán, chị muốn tranh thủ đi thực hiện cắt mí mắt để khuôn mặt có phần trẻ trung, tươi tắn hơn. Nhưng chị băn khoăn, không biết nên làm đẹp ở đâu hiệu quả mà an toàn. Được sự tư vấn của cháu gái, chị quyết định đến với Bệnh viện Thu Cúc để thực hiện và khá hài lòng với kết quả có được sau 2 tuần hồi phục. Chị cho biết: “Cháu tôi nâng mũi tại Thu Cúc rất đẹp, nên tôi cũng ấn tượng với tay nghề của các bác sĩ tại đây. Tới tư vấn miễn phí, tôi lại càng an tâm bởi cơ sở khang trang, phục vụ chuyên nghiệp không thua kém các thẩm mỹ nước ngoài. Chờ mắt ổn định, tôi sẽ tiếp tục sử dụng các dịch vụ trẻ hóa da tại đây”.

Khách hàng Việt kiều được tư vấn chu đáo các dịch vụ làm đẹp. Thông tin chi tiết, xem thêm tại đây.

Chị Annie Trần cho biết thêm tại quốc gia chị đang sinh sống, cũng có khá nhiều các thương hiệu thẩm mỹ lớn, nhưng chị lại chọn cách quay về Việt Nam để làm đẹp bởi nhiều lý do. Từ kinh nghiệm của bạn bè đồng hương, chị nhận thấy rằng, các bác sĩ phương Tây tuy giỏi về chuyên môn nhưng gout thẩm mỹ lại thiên về phục vụ người dân bản địa, nên kết quả sau làm đẹp thường không tự nhiên, không hài hòa với diện mạo người Á Đông. Mặt khác, qua nhiều kênh thông tin, chị được biết thị trường thẩm mỹ trong nước hiện tại rất phong phú, điều quan trọng lựa chọn được cơ sở uy tín để an tâm làm đẹp để chất lượng và an toàn được bảo đảm.

Đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại của Thu Cúc luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Với gần 20 năm kinh nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc trở thành lựa chọn của khá nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Đặc biệt, đã nhiều năm nay, bệnh viện được khá nhiều Việt kiều hồi hương chọn làm đẹp mỗi dịp Tết đến xuân về. Bệnh viện có những thế mạnh như đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, máy móc trang thiết bị hiện đại tiện nghi, cùng hệ thống dịch vụ đa dạng, cao cấp. Đồng thời, đội ngũ tư vấn viên và tiếp tân luôn tận tình đón tiếp, hỗ trợ khách hàng trong quy trình trải nghiệm dịch vụ, góp phần xua tan tâm lý băn khoăn, bỡ ngỡ thường thấy ở những kiều bào đã xa quê hương trong một thời gian dài.

Được xây dựng theo mô hình Bệnh viện khách sạn quốc tế đạt chuẩn 5 sao, khách hàng sẽ được hòa mình vào một môi trường thẩm mỹ hiện đại, không thua kém những thương hiệu thẩm mỹ lớn trên thế giới.

