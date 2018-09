Gợi ý chọn quà Valentine ý nghĩa

Nước hoa cho chàng - The One là dòng sản phẩm mới nhất của thương hiệu D&G. Thiết kế thân chai sang trọng là món quà lý tưởng để bạn tặng chàng dịp 14/2. Hương thơm thích hợp đi làm, dự tiệc và trong những buổi hẹn hò. Sự mạnh mẽ, lôi cuốn và độ lưu hương tốt là ưu điểm của The One.