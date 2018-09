Gợi ý 5 mỹ phẩm thiên nhiên chăm sóc da mặt mịn màng

Sữa rửa mặt tinh chất vàng, kem nghệ tây, phấn trang điểm "All in one"... giúp làn da trắng hồng, khỏe mạnh, bừng sáng từ bên trong.