Gói làm trắng da mặt ưu đãi lớn

Tiêm vitamin làm trắng da mặt là một trong những phương pháp thẩm mỹ được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay, giúp cải thiện làn da nhanh chóng.

Thẩm mỹ Hồng Ngọc là địa chỉ thẩm mỹ thỏa mãn những điều kiện khắt khe cũng như cam kết mang lại sự hài lòng tới khách hàng với vẻ đẹp hoàn thiện, tự nhiên. Để tri ân khách hàng nhân dịp Giáng sinh, Thẩm mỹ Hồng Ngọc gửi tặng khách hàng một lần trị tàn nhang miễn phí bằng Laser Toning khi đăng ký tiêm vitamin làm trắng da mặt từ ngày 10 đến 20/12 với chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu Hàn Quốc trực tiếp thực hiện.

Tiêm vitamin làm trắng da mặt là một trong những phương pháp thẩm mỹ được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay, giúp cải thiện làn da nhanh chóng. Lượng vitamin C không chỉ giúp giảm sắc tố da, làm thay đổi nội tiết tố mà còn ức chế melanin giảm lượng hắc sắc tố trên da hiệu quả khi được sử dụng đúng liều lượng.

Bác sĩ Oh Kyoung Mi trực tiếp làm trắng da mặt bằng tiêm trắng.

Dưỡng chất của thuốc tiêm trắng da sẽ giúp thải độc tố trên da, kích thích collagen làm tăng độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và giúp da khỏe mạnh. Vitamin C còn có khả năng chống lão hóa và ngăn ngừa sự hình thành các sắc tố đen trên da nám, thô sần. Đồng thời, các khoáng chất và nguyên tố dinh dưỡng trong tiêm trắng da sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng, giúp làn da trở nên mịn màng, tươi sáng chỉ sau một tuần thực hiện với một liệu trình.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được tặng một lần trị tàn nhang miễn phí bằng công nghệ hiện đại mới là Laser Toning. Phương pháp này kết hợp đồng thời hai bước sóng 1064nm và 532nm để điều trị tổn thương trên da. Bước sóng 1064nm tác động tới các sắc tố ở lớp sâu trung bì, hạ bì của da mà không gây tổn thương bề mặt. Còn bước sóng 532nm tác động vào lớp nông hơn, làm mờ các sắc tố đen và giúp sáng đều trên da.

Bà Jane - Giám đốc ngân hàng Hongleong phía Bắc trước và sau khi sử dụng dịch vụ.

Đặc biệt, các xung mang năng lượng Laser tập trung cao độ và được các sắc tố sậm màu trên da hấp thu, rồi vỡ ra thành vô số hạt li ti và được đào thải ra ngoài cơ thể thông qua hệ thống bạch huyết. Bởi vậy, trong quá trình điều trị các sắc tố đen bằng Laser Toning, các tế bào và mô lân cận không bị bất cứ tổn thương nào, giúp khách hàng mang lại kết quả trị liệu tốt khi kết hợp tiêm vitamin làm trắng da.

Với mong muốn đem đến vẻ đẹp hoàn mỹ và những giây phút thư thái cho khách hàng, Thẩm mỹ Hồng Ngọc luôn đầu tư cơ sở vật chất và lựa chọn bác sĩ Hàn Quốc đầu ngành thẩm mỹ uy tín cũng như quy chuẩn hóa quá trình phục vụ.

Chuyên gia Hàn Quốc kết hợp công nghệ hàng đầu trong điều trị da.

Đến với liệu trình chăm sóc da lần này, khách hàng sẽ được chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu Hàn Quốc, thạc sĩ Oh Kyoung Mi - Viện trưởng Viện thẩm mỹ danh tiếng All For Skin trực tiếp tư vấn và thực hiện tiêm vitamin C làm trắng da mặt kết hợp áp dụng trị tàn nhang bằng công nghệ cao Laser Toning. (Đăng ký tại đây).

Địa chỉ liên hệ: Thẩm mỹ Hồng Ngọc Keangnam. Tầng 10, Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, Hà Nội. Tel: (84-4) 3927 5565. Fax: (84-4) 3716 2988. Hotline: 0915 810138 - 0915810134.

(Nguồn: Thẩm mỹ Hồng Ngọc Keangnam)