Gluta Pearl 250 cho da trắng mịn, khỏe mạnh

Viên uống dưỡng trắng da Gluta Pearl 250 mang lại vẻ đẹp trắng mịn, thuần khiết cho làn da phụ nữ châu Á.

Làn da của bạn có thể bị đen do gen di truyền bẩm sinh. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể dưỡng trắng bằng các phương pháp tự nhiên và từ bên trong. Bên cạnh đó, da đen có thể do chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, hoặc do các bệnh lý gây ra như: rối loạn sắc tố, rối loạn nội tiết tố... hoặc do thói quen sinh hoạt hay thức quá khuya, ngủ không đủ giấc. Đặc biệt, ánh nắng mặt trời và quá trình lão hóa là 2 tác nhân gây đen da và để lại hậu quả khó khắc phục.

Quá trình lão hóa da diễn ra tự nhiên theo thời gian, tuổi càng tăng, lão hóa da càng nặng và gây rối loạn sắc tố da. Ánh nắng mặt trời làm tăng sinh hắc tố da ở gốc da (lớp mầm, lớp đáy). Hắc tố da càng nhiều thì da càng đen, hắc tố tăng sinh đột biến có thể gây sạm, nám da.

Dưỡng trắng da phải dưỡng từ gốc.

Bạn cần lưu ý màu da là kết quả của di truyền, nhân tố bên trong cơ thể và tác động của môi trường sống, do đó, không thể dùng biện pháp bên ngoài để làm trắng da vĩnh viễn. Các biện pháp làm trắng da từ bên ngoài tốn nhiều thời gian và tiền bạc mà lại có thể có tác dụng phụ. Vì vậy, giải pháp tối ưu để có làn da trắng mịn khỏe mạnh là phải dưỡng trắng từ gốc da (lớp mầm, lớp đáy).

Viên uống dưỡng trắng da Gluta Pearl 250 giúp da trở nên săn chắc, trắng mịn và rạng rỡ.

Các chuyên gia da liễu hàng đầu của tập đoàn Goldlife Inc. - USA đã phát triển thành công sản phẩm viên uống dưỡng trắng da Gluta Pearl 250, gồm bộ 3 hoạt chất: Glutathion, Alpha Lipoic Acid và vitamin C. Đây là giải pháp giúp dưỡng trắng suốt 5 tầng cấu trúc da, dưỡng trắng từ bên trong không làm mất đi lớp bảo vệ ngoài cùng của da. Do vậy, sau 45-60 ngày, khi lớp da bên trong dần thay thế lớp da ngoài theo quy luật tự nhiên, dẫn đến kết quả da trắng sáng một cách khỏe mạnh và dài lâu. Phương cách này đã được các chuyên gia da liễu đánh giá không chỉ là một giải pháp hiệu quả cao, mà còn an toàn trong việc mang lại vẻ đẹp trắng mịn, thuần khiết cho làn da phụ nữ châu Á.

Viên uống dưỡng trắng da này có thể ngăn chặn sự sản sinh hắc tố Melanin ngay ở tầng cấu trúc nền của da (lớp mầm, lớp đáy), giúp loại bỏ nguyên nhân làm da đen, sạm, nám. Chúng thúc đẩy sự sản sinh sắc tố trắng hồng, giúp da trắng sáng từ bên trong; phân bổ lại hắc tố melanin trong suốt 5 tầng cấu trúc da, trên toàn bộ làn da cơ thể.

Thực phẩm chức năng Gluta Pearl 250.

Ngoài ra, sản phẩm này còn giúp làn da toàn thân đều màu và sáng dần lên; điều tiết, giảm thiểu mật độ hắc tố Melanin đen, vàng, thay thế bởi các sắc tố trắng ở những tầng cấu trúc bên trên của da (lớp bề mặt da), giúp da trở nên trắng sáng rạng rỡ. Đây là những hoạt chất chống lão hóa mạnh, có tác dụng ngăn chặn sự sản sinh hắc tố da - nguyên nhân làm da đen, sạm, nám hoặc da thâm, tàn nhang, đốm nâu; giúp da trở nên trắng mịn, rạng rỡ, săn chắc. Phần lớn phụ nữ cảm nhận da trắng mịn toàn thân và giảm hẳn sạm, nám sau liệu trình sử dụng.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

(Nguồn: Công ty dược phẩm Phan Nam)