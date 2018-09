Giúp phái đẹp duy trì làn da thanh xuân

Dùng các sản phẩm chống lão hoá là một trong những cách giúp bạn duy trì được làn da tươi trẻ.

Cũng như các cơ quan khác trong cơ thể, da cũng bị lão hóa theo tuổi tác. Thậm chí làn da bạn còn già trước tuổi nếu không biết cách giữ gìn. Dùng các sản phẩm chống lão hoá là một trong những cách làm chậm quá trình này. Các gene lão hóa sẽ tạo nên sự quân bình giữa quá trình thoái biến với quá trình sửa chữa và tồn tại. Khi tuổi càng cao, sự quân bình này càng mất đi, quá trình lão hóa sẽ bắt đầu và tăng tốc khi tuổi già tới. Bạn nên chăm sóc da ngay cả trước khi nhìn thấy sự lão hóa da của mình.

Việc sử dụng collagen hiện ngày càng phổ biến ở các nước trên thế giới. Collagen chiếm khoảng 70% cấu trúc da và được phân bổ chủ yếu ở lớp hạ bì và trung bì. Collagen có tác dụng kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất, tạo độ đàn hồi của da.

Sự suy giảm về chất lượng và số lượng collagen sẽ dẫn đến hậu quả "lão hoá" của cơ thể mà sự thay đổi trên làn da, trên khuôn mặt là dấu hiệu dễ nhận biết. Làn da bị khô, nhăn nheo bắt đầu từ các đường nhăn mảnh trên khoé mắt, khoé miệng, lâu dần thành nếp nhăn sâu, các đường nét khuôn mặt bị chùng nhão và chảy xệ. Khi cấu trúc của da có đủ lượng collagen, sự liên kết các sợi collagen sẽ tạo nên sự đàn hồi của da giúp phụ nữ không bị rạn khi mang thai, không bị da thừa khi giảm cân, không bị nếp nhăn khi chuyển động của cơ lặp đi lặp lại, không bị nám, đồi mồi hay tàn nhang, da mặt không bị chùng và không bị sẹo sau tổn thương. Collagen cùng với Elastin tạo nên cấu trúc bền vững và dẻo dai cho da.

Bạn có thể tham khảo sản phẩm Biogena Plus từ Mỹ, chứa collagen thủy phân, Hydroxyproline và Hydroxylysine và acid Ascorbic. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ cá. Đây là nguồn cung cấp collagen thiên nhiên gần với cấu trúc của da người và an toàn theo đánh giá của Hiệp hội sức khỏe Mỹ. Collagen thuỷ phân chứa các Axit Amin bao gồm: Lysin 10%, Acginin 7%, Histidin 2%, Xystin 2%, Glycin 2%, Can xi 0.079 - 0,118%. Những loại axit amin thiết yếu này duy trì sự sống còn cho sự phát triển của các cơ dưới da.

Hộp 60 viên Biogena Plus 700mg sẽ giúp bạn nuôi dưỡng, chống nhăn da, tăng cường giữ ẩm, làm trẻ hóa da từ trong ra ngoài. Làn da của bạn sẽ căng và mịn, giảm các vết nám do làn da mỏng dư sắc tố Menaline.

Liên hệ: Công ty quốc tế Cát Vân Sa

- 129/5 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM. ĐT: (08) 393 08 556.

- Nhà thuốc số 2- 38, Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM. ĐT (08) 3510 7823.

- Nhà thuốc Phú Lâm: 1019, Hồng Bàng, phường 12, quận 6, TP HCM.

- Nhà thuốc Thiên Thanh: 345A Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, TP HCM.

- Trường Sinh: 303 Lê Văn Sỹ, Tân Bình, TP HCM.

- HT Long Châu, Mỹ Châu, Eco. Các tỉnh khác xem thêm tại đây.

Chi tiết trên web: www.catvansa.com,

(Nguồn: Công ty quốc tế Cát Vân Sa)