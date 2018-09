Giúp da đen bẩm sinh trắng lên sau thời gian ngắn

Tinh chất dưỡng trắng nguồn gốc tự nhiên và các thiết bị hiện đại giúp làn da đen bẩm sinh trở nên trắng sáng hơn.

Màu sắc của da mang tính di truyền và do số lượng sắc tố melanin sản sinh trong cơ thể quyết định. Điều đó có nghĩa là khi da chứa nhiều melanin, bạn sẽ sở hữu làn da đen bẩm sinh và ngược lại, nếu số lượng melanin trong da ít, sắc da bạn sẽ sáng màu hơn.

Các sản phẩm lột tẩy chỉ lấy đi lớp tế bào chết trên tầng thượng bì, gây cảm giác “trắng ảo”. Thực tế, tầng hạ bì vẫn liên tục sản sinh melanin nên da của bạn sẽ nhanh chóng quay về với màu nâu ban đầu.

Bác sĩ Vũ Thái Hà, cố vấn da liễu cao cấp với hơn 10 năm kinh nghiệm tại Lavender Spa khuyên khách hàng: tích cực ăn rau quả; uống đủ 2 lít nước mỗi ngày; hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ sáng đến 16 giờ hàng ngày; tránh ánh nắng trực tiếp vào da, đồng thời thông minh lựa chọn một phương pháp dưỡng trắng công nghệ cao tại địa chỉ làm đẹp uy tín để có thể thay mới làn da một cách an toàn và hiệu quả.

Mai Hân (26 tuổi, Hà Nội) bị viêm lỗ chân lông nặng nề do trước đó cô đã sử dụng một số kem trộn không rõ nguồn gốc. Vì vậy, bác sĩ Hà quyết định áp dụng phương pháp dưỡng trắng công nghệ cao Hi – Shine 3D cho Hân, nhằm cải thiện màu da, thải độc tố do dùng nhiều kem lột tẩy, đồng thời trị tận gốc bệnh viêm chân lông, giúp cấu trúc da khỏe mạnh hơn.

Hi – Shine 3D sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ 100% từ thiên nhiên: Kojic acid, ellagic acid trong quả mâm xôi, dẫn xuất vitamin C để kích thích collagen tăng sinh và kìm hãm sự phát triển của hắc sắc tố melanin.

Bên cạnh thành phần lành tính, thiết bị sử dụng nhiệt quang đa điểm có trong Hi-shine 3D tác động toàn diện lên tất cả các vùng da trên cơ thể Mai Hân khiến cả những vùng da xỉn màu như: khuỷu tay, đầu gối cũng trở nên trắng hồng. Chỉ sau 3 buổi, nước da của Mai Hân đã trắng lên một tone màu. Kết thúc toàn bộ liệu trình, màu da cô sáng lên 2 tone màu, da khỏe, tình trạng viêm chân lông và mẩn đỏ cũng được giải quyết triệt để.

Sự thay đổi bất ngờ về màu sắc cũng như độ mịn màng, căng mướt của làn da Mai Hân chỉ sau hơn một tháng dưỡng trắng bằng công nghệ Hi – Shine 3D.

