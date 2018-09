Giữ vẻ trẻ trung, tươi tắn như Khởi My

Bên cạnh giọng hát ngọt ngào đặc trưng thì phong cách cá tính, gương mặt luôn vui vẻ, rạng rỡ là một trong những điểm tạo nên sức hút của cô ca sĩ Khởi My.

Khởi My gắn liền với hình ảnh tươi tắn, đáng yêu.

Khởi My sở hữu giọng hát cao, ngọt ngào. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ không chỉ bởi tài năng mà còn ở phong cách làm việc nghiêm túc, bản thân luôn ngập tràn năng lượng tươi trẻ. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được sự định hướng, đồng hành của mẹ trên con đường ca hát. Khởi My cho biết: "Mẹ luôn là người bạn đường chu đáo, người quản lý tuyệt vời và là người thầy sáng suốt trong mọi bước đi sự nghiệp của My". Điều này giúp nữ ca sĩ luôn có tâm lý vui vẻ, thoải mái, luôn phấn đấu hết mình cho niềm đam mê.

Nữ ca sĩ với vẻ ngoài trẻ trung hơn nhiều so với tuổi.

Làm việc và di chuyển liên tục nhưng Khởi My lại là người rất biết tìm cách cân bằng cho bản thân. Cô thường tập thể dục đều đặn, ăn uống những món tốt cho sức khoẻ, chăm sóc da kỹ lưỡng để giữ nét tươi trẻ cho khuôn mặt. “Tôi thường xuyên phải trang điểm. Vì thế da có nguy cơ bị mụn và lão hóa sớm. Tôi luôn chú tâm đến các bước làm sạch da và kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn”, Khởi My chia sẻ

Từ thời đi học đến nay, Khởi My thường sử dụng bộ sản phẩm Acnes để chăm sóc da. Ngay sau khi tẩy trang hàng ngày, cô sẽ thực hiện 3 bước dưới đây.

Bước 1: Làm sạch da với Acnes Creamy Wash - kem rửa mặt ngăn ngừa mụn để rửa sạch bụi bẩn, kháng khuẩn gây mụn tận gốc lỗ chân lông và giúp da luôn mịn màng.

Bước 2: Thoa đều Acnes Soothing Lotion - dung dịch dịu da, kháng khuẩn lên da và vỗ nhẹ nhàng giúp giảm tiết nhờn và cân bằng độ ẩm, kháng khuẩn hữu hiệu và làm dịu da mỗi khi bị mụn.

Bước 3: Mỗi khi bị những nốt mụn "đáng ghét" tấn công thì Khởi My còn sử dụng thêm sản phẩm Acnes Sealing Jell - Gel sạch mụn, kháng khuẩn lên vùng da mụn vài lần trong ngày để làm mềm, giúp nhân mụn dễ thoát ra và ngăn ngừa sự quay trở lại.

Khởi My cho biết, đây là 3 sản phẩm yêu thích, giúp cô giữ gìn làn da mịn màng và vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn.

Bộ chăm sóc da ngừa mụn Mentholatum Acnes với công thức 3S giúp kháng khuẩn, sạch mụn và ngăn ngừa tổn thương tối ưu. Tham khảo thêm thông tin tại Học viện Acnes

(Nguồn: Acnes)