Giữ nét thanh xuân cho làn da phái đẹp

Mỹ phẩm Hàn với quan niệm làm đẹp tự nhiên kết hợp với sức mạnh chống lão hóa mang đến cho chị em làn da trắng mịn không tỳ vết.

Vẻ đẹp xứ Hàn là niềm ao ước của nhiều cô gái.

Vẻ đẹp chuẩn mực theo phong cách Hàn

Làm đẹp theo phong cách Hàn Quốc được phái đẹp trên thế giới yêu thích. Những sản phẩm làm đẹp độc đáo như mặt nạ ngủ với công nghệ ủ nước, phấn nước cushion làm thay đổi quan niệm của nhiều chị em về việc chăm sóc da. Một lớp nền mỏng tang, láng bóng theo chuẩn Hàn mới đầu gây e ngại không ít người. Tuy nhiên, sau đó cushion đã trở thành bí quyết cho chị em một làn da đẹp như ý. Những chuẩn mực của fashionista xứ Hàn như hiệu ứng môi mọng, lông mày ngắn cũng nhanh chóng được các tín đồ làm đẹp hưởng ứng.

Trong các tên tuổi mỹ phẩm nổi tiếng của xứ kim chi có thể kể tới LG cosmetics với nhiều dòng mỹ phẩm nổi tiếng như O HUI nổi bật với các sản phẩm làm trắng an toàn, The history of Whoo - mỹ phẩm làm đẹp hoàng gia… Một cái tên cũng nổi tiếng khác của tập đoàn này, đã có lịch sử 20 năm là dòng Isa Knox. Với những nghiên cứu về tính chất oxy hóa, Isa Knox được đánh giá là một trong những thương hiệu chống lão hóa nổi bật tại Hàn Quốc.

Bộ sản phẩm Isa Knox chống lão hóa.

Không có liệu pháp tự nhiên cho nếp nhăn

Các biện pháp làm đẹp "0 đồng" từ thiên nhiên, lành tính như tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm, trị mụn, chống nắng, dưỡng trắng được nhiều bạn gái ưa chuộng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về da cho biết những biện pháp này rất khó để chống lại những vệt hằn tuổi tác. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, khi nếp nhăn xảy ra, gần như không thể can thiệp bằng các biện pháp thông thường, đó là lý do các tín đồ thời trang tìm đến các liệu pháp botox, phẫu thuật ngoại khoa để mong cứu vãn tình hình.

"Làm thế nào để chống lão hóa hiệu quả" là câu hỏi ám ảnh phái đẹp. Việc dưỡng da vội vàng trước khi đi ngủ hay một vài giọt tinh chất chưa đủ để cứu vãn làn da của bạn.

Bộ 3 sản phẩm chống lão hóa hiệu quả.

Sản phẩm Isa Knox với khả năng chống lão hóa, ứng dụng công nghệ mới, sẽ giúp chị em hóa giải nỗi lo về những vệt hằn tuổi tác. Đặc biệt, các cô gái vẫn có thể thỏa mãn đam mê phấn sáp và yên tâm làn da được bảo vệ từ bên trong. Các bạn mong muốn trải nghiệm sản phẩm trang điểm tôn da và nói không với nếp nhăn từ Isa Knox, like fanpage Isa Knox Vietnam tại đây .

(Nguồn: Isa Knox)