Giảm tới 18 triệu đồng triệt lông công nghệ Mỹ

Triệt lông là nhu cầu của nhiều chị em, tuy nhiên không phải ai cũng đủ khả năng tài chính để thực hiện tại một địa chỉ uy tín, hiệu quả cao.

Thấu hiểu nhu cầu làm đẹp của các chị em, hệ thống làm đẹp Lavender Clinic & Spa thực hiện chương trình ưu đãi lớn tới 50% các dịch vụ từ nay đến hết 10/11. Bên cạnh tắm trắng, giảm béo.., phái đẹp có thể gạt bỏ nỗi lo về tình trạng rậm lông bằng công nghệ hiện đại E-laser với mức giá tiết kiệm, giảm 30% khi tham gia liệu trình 3 vùng, giảm 40% khi tham gia liệu trình 4 vùng. Theo đó, bạn sẽ được giảm tới 18 triệu đồng khi tham gia triệt trọn gói 4 vùng tay, chân, lưng và mặt trong thời gian này.

Công nghệ E-laser mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng, không đau đớn như khi bạn đang thư giãn tại spa.

Công nghệ triệt lông không đau E-laser được giới chuyên môn đánh giá là công nghệ triệt lông tiên tiến. Không chỉ giúp loại bỏ lông tận gốc, điều trị tình trạng viêm nang lông, mà còn giúp vùng da triệt trở nên trắng sáng, mịn màng. Hệ thống máy Laser Diode bước sóng 810nm, kết hợp sóng RF, E-laser nhanh chóng mang đến hiệu quả triệt tới 90% lông chỉ sau 4-5 lần áp dụng.

Phong cách chuyên nghiệp, không gian sang trọng, đẳng cấp là những lý do khiến Chi Pu quyết định chọn Lavender là địa chỉ làm đẹp quen thuộc của mình.

Tự ti với những vùng lông rậm trên cơ thể, Chi Pu đã tìm đến nhiều phương pháp khác nhau với mong muốn thoải mái diện những bộ cánh yêu thích. Từng bị bỏng do triệt lông bằng công nghệ cũ tại một cơ sở không uy tín, nên cô rất thận trọng trong việc tìm kiếm một phương pháp mới nhẹ nhàng, an toàn vẫn đem lại hiệu quả cao. Đầu mút thiết bị làm từ đá sapphire (-10 độ C), tác dụng sâu và mang đến cảm giác mát lạnh, dễ chịu, khác với những phương pháp mà cô nàng từng sử dụng.

Kết thúc liệu trình, 99% lông trên cơ thể hot girl đã được loại bỏ, vùng da sau trị liệu không chỉ sạch lông mà còn trắng hồng và săn chắc. Xem toàn bộ quá trình tại đây.

