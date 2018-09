Giảm ngay 4-6cm cho bắp tay, chân

Bằng bước sóng siêu âm, các mô mỡ sẽ được đánh tan và vùng da bắp tay, chân sẽ được làm săn chắc, thon thả mau chóng.

Bắp tay và bắp chân to là đối tượng gây thiếu thẩm mỹ, làm mất đi vẻ cân đối, thon thả, mềm mại của phái đẹp. Nhiều chị em thường tìm cách che giấu bắp tay, chân thô và quá khổ của mình bằng các loại trang phục. Nhưng khi cần diện đồ ngắn hoặc đi chơi biển thì khuyết điểm này bị phơi bày, khiến nhiều người tự ti.

Những lưu ý khi giảm số đo bắp tay - chân

Bắp tay, chân bị to, thô một phần do cấu tạo cơ bắp bẩm sinh không thể thay đổi, phần khác do tích tụ nhiều mỡ thừa. Cũng như những bộ phận khác trên cơ thể, bắp tay, chân có thể được giảm bớt mỡ tụ bằng vận động thể chất hoặc kiêng khem trong ăn uống. Tuy nhiên điều này tương đối khó vì vùng tay chân cần các bài tập chuyên biệt và phải theo đuổi trong một thời gian dài. Nhiều chị em sau khi giảm cân, gặp tình trạng da thịt vùng bắp tay chân chảy xệ, kém săn chắc.

Các bài tập vận động có thể giúp đốt cháy được mỡ thừa nhưng cần thời gian dài và nếu thực hiện không đúng cách có thể làm phản tác dụng.

Để tránh làm cho bắp chân to hơn, bạn cũng không nên ăn uống nhiều và hạn chế các món nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh. Đây chính là một nguyên nhân làm cho bắp tay, chân của chúng ta “quá khổ” bởi cân nặng tăng lên sẽ chia cho các bộ phận trên cơ thể, trong đó bắp chân, tay là một trong những phần phải hứng chịu không hề ít. Thêm vào đó, cơ thể ít vận động sẽ hạn chế sự đốt cháy năng lượng, chênh lệch giữa thức ăn đưa vào cơ thể và năng lượng tiêu hao. Điều này khiến cho mỡ thừa tích tụ nhiều hơn, làm cho bắp chân, tay dần to ra, không có độ săn chắc.

Một số thói quen hàng ngày như ngồi khoanh chân hoặc vắt chất lên ghế cũng vô tình khiến cho bắp chân trở nên “quá khổ”. Khi ngồi như vậy, quá trình tuần hoàn máu và bạch huyết trong cơ thể sẽ bị cản trở, chất béo tích tụ nhiều hơn. Từ đó, phần thân dưới dễ bị phát phì và bắp chân cũng không là ngoại lệ. Do vậy, chúng ta nên hạn chế các kiểu ngồi không đúng tư thế. Nếu đã ngồi khoanh chân thì sau một lúc sau, bạn hãy duỗi thẳng, đấm bóp nhẹ để giảm sưng phù và ngăn chặn tích tụ mỡ.

Liệu pháp giảm mỡ bắp tay, chân nhanh chóng

Số đo bắp tay, chân có thể được giảm thiểu khi bạn biết cách đào thải lượng mỡ thừa tích tụ ra bên ngoài. Nếu sự đốt cháy mỡ thừa bằng luyện tập thể dục thể thao cần sự kiên trì theo đuổi lâu dài thì sóng siêu âm hội tụ có thể phá tan các mô mỡ chỉ sau một lần thực hiện. Liệu trình giảm mỡ bằng bước sóng siêu âm hội tụ kép và nguồn năng lượng nhiệt từ Cavi Deluxe không phẫu thuật sẽ giúp bạn thu gọn nhanh chóng 4-6cm số đo bắp tay, chân.

Bước sóng siêu âm đánh tan lượng mỡ đều đặn ở 3 mặt vùng bắp chân nhưng không tác động, ảnh hưởng đến các bó cơ hay dây chằng.

Với công nghệ này, các tế bào mỡ sẽ bị tấn công trực tiếp và phá hủy toàn bộ, kể cả ở tầng sâu, để dễ dàng đào thải ra khỏi cơ thể. Nếu các phương pháp thông thường làm cho vùng bắp tay, chân chùng nhão sau khi giảm mỡ, thì Cavi Deluxe có thể làm thon gọn, săn chắc lại. Ở phụ nữ lớn tuổi, những vùng này thường nhăn nhúm, chảy xệ nhiều hơn, nhưng sóng siêu có thể làm săn gọn và căng chắc các bắp tay, chân, hạn chế dấu hiệu tuổi tác.

Đầu máy truyền sóng siêu âm của Cavi Deluxe nhỏ gọn có thể di chuyển đến mọi vùng cơ thể, nhẹ nhàng và không gây bỏng rát, đau đớn. Do đó, lượng mỡ dưới da của bắp tay, chân có thể được triệt giảm đều, không gây gồ ghề. Liệu pháp này không tác động đến hoạt động của các cơ bắp và cũng ngăn mỡ tích tụ trở lại về sau. Sóng siêu âm Cavi Deluxe cũng được kiểm chứng an toàn, liệu trình không đau đớn, không có tác động dao kéo, do đó không để lại sẹo hoặc dấu hiệu phẫu thuật. Bạn cũng sẽ tiết kiệm được thời gian sau một lần thực hiện liệu trình, kết quả được thấy rõ mà không cần phải nghỉ dưỡng. Xem chi tiết công nghệ tại đây.

Bắp tay thừa mỡ, chảy xệ sẽ được làm thon gọn, săn chắc sau một lần thực hiện liệu trình Cavi Deluxe mà không cần dao kéo, cắt bỏ.



(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)