Giảm mỡ bụng lành mạnh để khỏe hơn

Bổ sung chất xơ hòa tan là chìa khóa để giảm mỡ bụng, giúp vóc dáng thon thả và là cách ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.

Mỡ bụng được xem là thừa khi vòng eo vượt quá 70cm ở nữ và 80cm ở nam giới. Mỡ bụng làm tăng khả năng mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường... Bổ sung chất xơ hòa tan là chìa khóa để giảm mỡ bụng, giúp vóc dáng thon thả và là cách ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.

Mỡ bụng được xem là thừa khi vòng eo vượt quá 70cm ở nữ và 80cm ở nam giới.

Chất xơ hòa tan, đặc biệt là gluconmannan được chiết xuất từ củ konjac có khả năng hấp thu nước và nở gấp 200 lần so với thể tích ban đầu, tạo thành dạng gel trong dạ dày. Lượng chất xơ này sẽ lắp đầy dạ dày giúp bạn no mà không phải ăn quá nhiều. Mặt khác, thời gian di chuyển qua dạ dày và ruột của glucomannan chậm hơn nhiều so với các thực phẩm khác nên sẽ kéo dài cảm giác no, giảm số lần ăn trong ngày. Ngoài ra, glucomannan còn có tác dụng giúp giảm nồng độ cholesterol, triglyceride trong máu. Tất cả điều này sẽ giúp việc giảm mỡ bụng được dễ dàng hơn.

Quá trình giảm mỡ bụng sẽ còn thuận tiện và hiệu quả hơn khi sử dụng kết hợp glucomannan, chiết xuất hạt cà phê tươi và chromium. Chiết xuất hạt cà phê tươi giúp đẩy nhanh quá trình đốt mỡ thừa, ngăn cản sự tích lũy mỡ. Chorium giúp kéo dài cảm giác no, ức chế sự thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát tiểu đường. Công dụng và độ an toàn của ba thành phần này đã được khoa học chứng minh, trong đó glucomannan đã được Ủy ban An toàn thực phẩm Châu Âu công nhận có tác dụng giảm cân an toàn.

Ba thành phần này được kết hợp đặc biệt trong Pretty Woman đáp ứng đầy đủ các yêu cầu giảm cân, giảm đói, giảm mỡ máu an toàn và hiệu quả nhờ tác dụng giúp: ăn ít, mau no và no lâu; chiến thắng cơn thèm ăn; loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể; giảm mỡ máu (LDL cholesterol, triglyceride); hỗ trợ kiểm soát tiểu đường.

Pretty Woman là sản phẩm kết hợp thực phẩm và thực phẩm chức năng, đây chính là giải pháp giúp giảm cân đột phá mới của Đan Mạch. Chỉ cần uống những viên Pretty Woman, cơ thể của bạn sẽ hấp thu được một lượng lớn chất xơ hòa tan một cách nhẹ nhàng và thuận tiện. Điều này sẽ giúp bạn có cảm giác no như khi ăn các loại thức ăn khác nhưng lại chứa ít năng lượng.

Bên cạnh hiệu quả tích cực, sản phẩm này còn mang đến cho bạn sự tiện lợi khi giảm mỡ bụng với thiết kế giúp dùng đủ liều, đủ lượng ở mọi lúc mọi nơi. Pretty Woman có 4 hộp nhỏ để bạn có thể mang theo bên mình hoặc đặt ở bất cứ nơi nào dễ nhìn thấy. Bằng cách đó, bạn sẽ luôn nhớ sử dụng đủ liều và đây cũng là yếu tố quan trọng giúp quá trình giảm mỡ bụng, giảm cân của bạn thành công hơn.

Pretty Woman giúp giảm cân hiệu quả, an toàn và thoải mái.

Thừa mỡ bụng không chỉ xuất hiện ở người thừa cân mà ở cả những người gầy, có thể vùng tay, ngực, hông của họ ít mỡ nhưng vùng bụng lại tích khá nhiều mỡ thừa. Dù béo hay gầy thì việc thừa mỡ bụng cũng khiến bạn có nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn. Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh cả về sức khỏe lẫn tài chính. Vì vậy, chúng ta cần loại bỏ mỡ thừa ngay từ bây giờ để cải thiện sức khỏe và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Pretty Woman là sản phẩm của dòng thực phẩm DAO Nordic Health được nghiên cứu và phát triển bởi các nhà khoa học ở Đan Mạch, Thụy Điển, Nauy. Sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy dược Jemo-pharm có chứng chỉ GMP và HACCP.

Thông tin chi tiết liên hệ: Nhà phân phối - Công ty TNHH Nhóm Thiên Minh. - TP HCM: 181A Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1. Điện thoại: (08) 38 274 130 - Hotline: 0945 302 626. - Hà Nội: 96 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Điện thoại: (04) 39 439 406 - Hotline: 0904 216 456. Bác sĩ tư vấn: 0909 170 859.

Website: www.prettywoman.vn.

Facebook: www.facebook.com/prettywoman.vn.

Email: info@prettywoman.vn. Sản phẩm đang có bán tại các hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty TNHH Nhóm Thiên Minh)