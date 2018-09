Giảm mỡ bụng không lo da chùng nhão

Sau khi sinh, bụng tôi rất nhiều mỡ. Xin chuyên mục tư vấn giúp phương pháp giảm mỡ bụng hiệu quả mà vẫn giữ gìn làn da mịn, săn chắc. (Tuyết Anh)

Hầu hết phụ nữ đều gặp phải áp lực giảm cân sau khi sinh, bởi quá trình mang thai là “kẻ thù” với các đường cong cơ thể. Tâm lý nôn nóng khiến nhiều chị em vội vàng tìm đến những phương pháp giảm cân siêu tốc không hiệu quả mà còn khiến vùng da dưới bụng nhăn nheo, chùng nhão. Qua tuổi 25, khả năng sản sinh các tế bào mới và tái tạo da cũng kém đi, da cũng trở nên dễ mất nước. Điều này ảnh hưởng lớn đến biểu bì và sự phát triển của các sợi collagen, elastin. Chính vì vậy, ngoài 30 tuổi thì có đến 95% trường hợp tiêu mỡ sẽ phải đối mặt với hiện tượng da chảy xệ.

Hiện có nhiều phương pháp giảm mỡ bụng hiệu quả, trong đó phương pháp giảm mỡ bụng bằng Laser Lipo được nhiều khách hàng khó tính trải nghiệm và tin tưởng. Chỉ với một lần điều trị sau 60 phút bằng công nghệ Laser Lipo, bạn sẽ có được một vòng eo thon gọn, săn chắc với hiệu quả giảm mỡ vĩnh viễn mà không lo da bị chùng, nhão.

Bác sĩ thăm khám, xác định các khu vực mỡ thừa cần loại bỏ.

Laser Lipo là công nghệ hút mỡ tiên tiến và thông minh, được chứng nhận về độ an toàn và tính hiệu quả trong việc loại bỏ mỡ dư thừa, trả lại cho bạn vóc dáng thon gọn, khỏe mạnh như thời con gái. Sóng Laser tác động sâu vào tế bào mỡ, làm đứt gãy những liên kết của tế bào mỡ, làm nứt tổ chức Celluite, phá vỡ và hóa lỏng hoàn toàn tế bào mỡ thừa mà không gây ảnh hưởng đến các mô hay bộ phận khác của cơ thể. Do đó, kỹ thuật này giải phóng tối đa các tổ chức mỡ tích tụ dưới da, giúp loại bỏ mỡ thừa một cách triệt để. Chúng sẽ giúp hóa lỏng các mô mỡ và được đưa ra ngoài cơ thể, do vậy không có khả năng tích tụ trở lại như các công nghệ biến mô mỡ thành dạng dầu. Sau đó, năng lượng từ laser với bước sóng 1.064 nm bắt đầu tiến hành sắp xếp lại các collagen dưới da, làm săn chắc da ở vùng điều trị. Do vậy, khi giảm mỡ bằng công nghệ này, bạn không phải lo lắng da vùng bụng sẽ bị chùng, nhão sau khi hút mỡ.

Massage sau trị liệu tăng hiệu quả giảm mỡ và làm săn chắc da.

Bên cạnh đó, giảm mỡ bụng bằng Laser Lipo còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng nhờ hiệu quả nhanh chóng mà không cần phẫu thuật. Triệt tiêu mỡ bụng bằng công nghệ này an toàn, không đau và không gây tác dụng phụ. Đây là công nghệ đã được FDA phê chuẩn, an toàn, hiệu quả, giảm mỡ nhanh và giúp da săn chắc.

Hiệu quả sau khi điều trị giảm mỡ bụng bằng Laser Lipo tại thẩm mỹ viện Kangnam Hàn Quốc.

Minh Thảo