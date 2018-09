Giám đốc Adora Spa khoe dáng 'Đồng hồ cát'

Sở hữu gương mặt đẹp, nụ cười và ánh mắt dễ mến, vóc dáng 'Đồng hồ cát' - Lam Cúc chia sẻ về bí quyết làm đẹp của mình.

Trong khi rất nhiều phụ nữ sau sinh than phiền về thân hình quá khổ và những vùng mỡ chảy sệ, nhăn nheo thì bà chủ Adora Spa khá trẻ trung với đường cong S-Line. Lam Cúc chia sẻ: “Vì là chủ của một spa nên mình cũng gặp những áp lực về việc giữ gìn nhan sắc và vóc dáng sau sinh. Trong quá trình mang thai, do được tẩm bổ quá nhiều cân nặng đã chạm đích 70kg, tăng 15kg so với thời kỳ con gái. Vùng da bụng bị chùng nhão, chảy xệ, các ngấn mỡ ngang nhiên "phô diễn" trong những bộ quần áo bó sát. Đây là quãng thời gian khó khăn, nhiều lúc tôi muốn bất chấp hết để giảm cân. Nhưng vì muốn Suri có đầy đủ dinh dưỡng nên tôi quyết định nuôi con bằng sữa mẹ và không áp dụng bất cứ chế độ ăn kiêng nào cho đến khi bé cứng cáp".

Bà chủ Adora Spa tăng 15 kg khi mang bầu bé Suri.

"Sau 6 tháng lui về chăm con, tôi có nhiều thời gian để tìm hiểu về các công nghệ giảm cân trên thế giới. Thông qua một người bạn có nhiều năm công tác tại Brazil, tôi biết về phương pháp giảm béo bằng công nghệ Body Light. Phương pháp này phù hợp cho phụ nữ sau sinh với tác dụng chính là tạo phom và làm săn chắc da được nhiều diễn viên, người mẫu đất nước này sử dụng" bà chủ Adora Spa cho biết thêm.

Giảm béo tạo phom S-line Brazil áp dụng nguyên lý giảm béo tự nhiên và khoa học, sử dụng các công nghệ làm tan mỡ như: công nghệ tiêu mỡ bằng mặt nạ khoáng thạch núi lửa, công nghệ tạo phom bằng máy đốt mỡ quang học Body Light, kỹ thuật quấn nóng định vị… tác động vào tầng sâu của da, phân tách các mô mỡ, từ đó hóa lỏng và đào thải mỡ ra ngoài theo tuyến mồ hôi và hệ thống bài tiết, giúp đường nét phom dáng rõ hơn và cân đối hơn. Trong suốt quá trình trải nghiệm bạn sẽ được thực hiện bởi các chuyên viên giảm béo giàu kinh nghiệm, giúp đốt mỡ hiệu quả phần eo, lưng thon nuột nà đồng thời mông được đẩy cao săn chắc, căng tròn vùng đùi gọn gàng.

Chị Lam Cúc sau khi thực hiện phương pháp giảm béo tạo phom S - Line bằng công nghệ ánh sáng Body Light của Brazil, vòng eo và đường cong S Line bắt đầu được định hình.

Mặt nạ khoáng thạch Brazil được hình thành hơn 300 triệu năm tại các dãy núi của Brazil. Tại đây, khoáng thạch núi lửa được kết tinh từ những gì tinh tuý của đất trời, nó không chỉ ẩn chứa bên trong một lượng dưỡng chất dồi dào mà còn có khả năng làm nóng sâu 10mm -20 mm dưới bề mặt da từ đó có thể đốt cháy được mọi tình trạng mỡ cứng đầu. Loại mặt nạ này không chỉ có tính năng tiêu huỷ mỡ hiệu quả mà nó còn có công dụng trong việc làm sạch, giải độc cho da, giúp da mượt mà và tinh khiết hơn.

Để duy trì được vẻ đẹp của thân hình cũng như giúp tinh thần luôn vui tươi cô còn thường xuyên tham gia vào câu lạc bộ Yoga hoặc tập luyện thể thao.

"Hiện, tôi khá hài lòng với vóc dáng của mình. 3 vòng được định hình với số phù hợp. Nhưng điều khiến khiến tôi hài lòng hơn là công nghệ Body Light đã khắc phục tình trạng rạn da và da chảy xệ khá tốt. Nhiều người nhìn da bụng của tôi đều nghĩ rằng tôi chưa hề sinh con" Lam Cúc cho biết.

