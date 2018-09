Giảm cân khác với giảm béo

Nếu giảm cân, giảm béo mãi vẫn không thành công, thì rất có thể do bạn đã bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm này.

Bạn cần phân biệt rõ giữa giảm cân và giảm béo để sở hữu thân hình chuẩn như ý.

Sự khác biệt giữa giảm cân và giảm béo

Cân nặng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như kích cỡ bộ xương, tỷ lệ cơ bắp và mỡ, hàm lượng nước, chất thải trong đường ruột… Ví dụ khi bạn bị ốm, đặc biệt là sốt, cơ thể có thể giảm đến hơn một kg trong một ngày do tình trạng mất nước. Nhưng chỉ sang ngày hôm sau, cân nặng có thể lại quay về như cũ. Hoặc đơn giản, số cân nặng của bạn sẽ thay đổi ở các thời điểm khác nhau trong ngày, ví dụ lúc sáng sớm mới ngủ dậy thường nhẹ cân hơn so với sau khi ăn no.

Điều này chứng tỏ, khi bạn giảm cân, bạn chưa chắc đã giảm đi mỡ thừa, mà rất có thể đó là sự suy giảm nước và các tổ chức cơ bắp trong cơ thể. Ngược lại, giảm béo lại là sự hao hụt chất béo và mỡ thừa trong cơ thể. Việc giảm đi mỡ thừa sẽ làm cơ thể thon gọn hơn nhưng số cân nặng chưa chắc đã thay đổi.

Giảm béo là nguyên lý thu gọn vóc dáng khoa học

Khi bạn so sánh ảnh chụp khối mỡ và khối cơ dưới đây, bạn sẽ thấy với cùng một trọng lượng, thể tích khối mỡ sẽ lớn hơn nhiều so với khối cơ. Chính vì vậy, nếu muốn cơ thể thon gọn hơn thì bạn cần phải chú trọng vào việc giảm béo, chứ không phải giảm cân.

Hình ảnh so sánh giữa một khối mỡ và một khối cơ. Tuy có cùng trọng lượng (5lb) nhưng thể tích khối mỡ lớn hơn nhiều.

Minh tinh Trung Quốc Phạm Băng Băng cao 1m68 và nặng 56kg. Ngôi sao Trung Quốc Angelababy cũng cao 1m68 nhưng chỉ nặng khoảng 47kg. Tuy nhiên, khi nhìn thoáng qua ít ai nhận ra được Phạm Băng Băng nặng hơn 9kg so với Angelababy. Điều đó là nhờ Phạm Băng Băng có cơ thể khá săn chắc và chế độ giảm béo hợp lý.

Phạm Băng Băng (bên trái) - Angelababy (bên phải). Hai người có cùng chiều cao nhưng hình thể lại khác biệt, do lượng chất béo và cơ thịt không giống nhau.

Các chuyên gia giảm béo của Tập đoàn thẩm mỹ Nhật Bản McCoy cũng khẳng định rằng, việc triệt tiêu mỡ thừa trong cơ thể chính là nguyên lý giảm béo khoa học. Khi mỡ thừa giảm đi nhường chỗ cho cơ bắp phát triển, cơ thể bạn sẽ trở nên săn chắc và thon gọn hơn.

Họ đã vận dụng nguyên lý này để tạo nên tỷ lệ thành công tới 99,8% cho phương pháp giảm béo Ultra 3S. Phương pháp giảm béo này gồm hai giai đoạn: tập trung hóa lỏng mỡ thừa triệt để bằng công nghệ sóng siêu âm hiện đại, sau đó sử dụng phương pháp massage Nhật Bản thúc đẩy đào thải mỡ lỏng ra ngoài cơ thể theo đường bài tiết.

Phương pháp này đã được Tập đoàn McCoy chuyển giao cho hệ thống Saigon Smile Spa của Diva Mỹ Linh. Xem thêm tại đây.

Chị Phan Vân Anh (37 tuổi, Hà Nội) từng mất 5 năm giảm béo thất bại do những thông tin sai lầm về giảm béo. Chỉ sau khi được các chuyên gia Nhật Bản tư vấn và trị liệu phương pháp giảm béo Ultra 3S, chị đã giảm được 9kg mỡ thừa và 21cm vòng bụng. Xem thêm quá trình giảm béo của chị Vân Anh tại đây.

Bạn cũng có thể đạt được thành quả giảm béo như trên và nhận quà tặng lên đến 35 triệu đồng cho tất cả các dịch vụ trị liệu tại Saigon Smile Spa cho tới hết ngày 20/3. Bên cạnh đó, bạn cũng được giảm 56% cho buổi trải nghiệm giảm béo bằng công nghệ Nhật Bản đầu tiên, đăng ký ngay tại đây.

(Nguồn: Saigon Smile Spa)