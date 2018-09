Giảm cân chậm tốt hơn giảm cân nhanh

Việc giảm cân quá nhanh không những không làm tiêu hao mỡ thừa mà còn làm cơ thể mất nước trầm trọng.

Đối với những người ít có kinh nghiệm, họ thường muốn lên kế hoạch giảm cân thật nhanh. Đây là cách nghĩ sai lầm khiến việc giảm cân trở nên nguy hiểm và không hiệu quả. Một số người chọn các phương pháp giảm cân cấp tốc như: ăn chanh, uống giấm hoặc nhịn ăn, bỏ bữa. Sau khi giảm được 5 kg thì sức khỏe suy kiệt. Nhiều trường hợp hậu quả nghiêm trọng là phải nhập viện điều trị.

Một số người khác sử dụng thuốc giảm cân có tác dụng mạnh. Họ chọn những thuốc giảm cân có mức giảm trên 5 kg mỗi tháng. Ngoài thành phần thiên nhiên, để có hiệu quả mạnh thì hầu hết các thuốc phải thêm vào các thành phần hóa học có chất gây chán ăn, nguy hại cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia, bác sĩ, bản chất của béo phì là tình trạng tích quá nhiều mỡ thừa, do chất dinh dưỡng đưa vào vượt xa so với nhu cầu của cơ thể. Do vậy, muốn giảm cân cần phải kiểm soát dinh dưỡng đưa vào để không dư thừa hoặc tăng lượng vận động để tăng tiêu hao. Để thực hiện những việc này thì thời gian giảm cân phải diễn ra từ từ, càng chậm càng tốt.

Việc giảm cân quá nhanh không những không làm tiêu hao mỡ thừa mà còn làm cơ thể mất nước trầm trọng. Người giảm cân lầm tưởng giữa mất nước và giảm cân. Việc giảm cân thật và mất nước để giảm cân tạm thời là khác nhau. Cơ thể chúng ta có khoảng 70% là nước, thế nên nếu mất nước quá nhiều thì số cân giảm bớt là điều hiển nhiên.

Các chế độ ăn kiêng hà khắc thường cung cấp không đủ hoặc thiếu đi rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng làm cơ thể bị thiếu năng lượng cho quá trình hoạt động và trao đổi chất. Tất cả những điều đó gây cho cơ thể cảm giác mệt mỏi, rối loạn nước và điện giải, thần kinh căng thẳng có thể dẫn đến tụt huyết áp và thiếu máu não ở người huyết áp.

Việc giảm cân quá nhanh không được kiểm soát sẽ gây ra những tai biến nghiêm trọng, làm khởi phát một số căn bệnh tiềm tàng như: suy gan, suy thận, suy vành, trầm cảm và có thể suy tim đột quỵ. Bên cạnh đó, hiệu quả của việc giảm cân nhanh thật ra rất thấp. Vì khi bạn giảm cân quá nhanh và đột ngột, cơ thể bạn sẽ phản ứng lại, tăng cảm giác thèm ăn và dự trữ mỡ thừa nhiều hơn. Kết quả là sau đợt nhịn đói, bạn sẽ thèm ăn và sẽ tăng cân trở lại.

Muốn giảm cân an toàn, bạn cần ăn uống đúng cách và quan trọng là có chế độ vận động hợp lý, cần cắt giảm lượng chất béo, hạn chế các món chiên, xào, quay, nướng, không nên ăn da và các món ăn từ phủ tạng động vật. Bạn cần tăng cường ăn rau xanh, hoa quả tươi ít đường. Nên ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế dự trữ sẵn và sử dụng nước ngọt, rượu bia.

Nếu bạn cần sự giúp đỡ của thuốc giảm cân, bạn nên tìm và sử dụng các loại thuốc giảm cân có tác dụng chậm, từ từ. Mỗi tháng chỉ giảm 1,5 kg hoặc ít hơn. Những loại thuốc giảm cân như thuốc độn tạo cảm giác no hay chất xơ hòa tan là phương pháp an toàn và có hiệu quả lâu dài cho việc giảm cân.

