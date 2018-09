Giảm béo thành công nếu chọn đúng cách

Sự thất bại khi giảm béo thường bắt nguồn từ sai lầm không hiểu rõ loại mỡ thừa trong cơ thể.

Mỗi người có một thể trạng béo khác nhau: toàn thân, bụng, bắp chân, bắp tay to hoặc dáng thô cứng.. Theo các chuyên gia giảm béo của Saigon Smile Spa, đó là do đặc điểm tích mỡ thừa ở mỗi người là khác nhau. Do đó, họ cần có những phương pháp giảm béo phù hợp theo từng thể trạng để mang lại hiệu quả cao và tránh bị tăng cân trở lại.

Thể trạng béo khác nhau cần có phương pháp giảm mỡ khác nhau.

Theo các chuyên gia giảm béo Nhật Bản, có 3 loại mỡ thừa phá vỡ cân bằng cơ thể của bạn, dựa theo đặc điểm của 3 loại mỡ thừa này để bạn có thể lựa chọn phương pháp giảm béo phù hợp.

Mỡ nội tạng giảm bằng cách ăn kiêng

Mỡ nội tạng là loại mỡ bao bọc tim, gan, thận... hình thành bởi chế độ ăn nhiều chất béo. Nếu có thời gian và đủ kiên trì, bạn chỉ cần ăn kiêng hợp lý là sẽ giảm dần được mỡ nội tạng, giúp thu nhỏ kích thước vòng 2. Bạn có thể tham khảo chế độ dinh dưỡng giảm cân khỏe mạnh được lập bởi Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm (Nguyên Phó viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia) tại đây.

Mỡ dưới da giảm bằng cách vận động

Đây chính là loại mỡ tạo sự mất cân đối phom dáng của bạn. 90% phụ nữ đều có loại mỡ này. Nguyên nhân hình thành mỡ dưới da là lượng calo thừa bị chuyển hóa thành mỡ và ứ đọng lại ở các mô dưới da.

Loại mỡ này khá cứng, cần được vận động tích cực hơn để làm mềm và hóa lỏng. Đây chính là câu trả lời cho những người dù đã ăn kiêng với chế độ nhiều rau, ít chất béo, nhưng vẫn không giảm được cân. Với những người thừa cân do loại mỡ này, cần tập thể dục với những bài tập chuyên nghiệp, đều đặn hàng ngày, thì sau 6 tháng có thể giảm được 10% trọng lượng cơ thể.

Tuy nhiên, nhiều chị em quá bận rộn không có thời gian để dành 2-3 tiếng tập thể dục mỗi ngày, nên các nhà khoa học đã phát minh nhiều công nghệ hiện đại giúp “vận động thay” cho các chị em, rút ngắn thời gian chỉ còn 10 ngày, không đổ mồ hôi, không mệt mỏi, vẫn giảm được 3-5kg, 7-10cm vòng bụng.

Ca sĩ Khánh Linh đã giảm được 5kg sau 10 ngày nhờ phương pháp giảm béo tự nhiên công nghệ cao tại Saigon Smile Spa.

Bạn có thể tham khảo các công nghệ giảm béo tại Saigon Smile Spa được nhiều khách hàng yêu thích như: máy xung điện quang tích hợp 4 công nghệ làm tan mỡ bằng sóng và ánh sáng, máy tiêu mỡ bằng sóng âm cường độ cao, máy tạo phom áp suất chân không.... Xem nguyên lý vận động giảm béo thông minh của phương pháp này tại đây.

Mỡ Cellulite

Mỡ Cellulite hình thành từ chính lớp mỡ dưới da bị tích tụ lâu ngày. Đặc điểm mỡ cứng, khiến da lồi lõm. Loại mỡ này bị gọi là “mỡ chết” vì không thể chuyển hóa thành năng lượng cho các hoạt động vận động của cơ thể. Vì thế ăn kiêng và tập thể dục cũng không thể loại bỏ mỡ này. Để phá hủy mỡ Cellulite, các chuyên gia Nhật Bản đã phát minh công nghệ giảm béo mỡ cứng, tích hợp vào công nghệ giảm béo mỡ dưới da để mang lại hiệu quả tiêu mỡ cả 2 loại mỡ này, giúp bạn giảm cân, giảm béo và tạo phom dáng hiệu quả. Phương pháp này đã được cập nhật về Việt Nam tại hệ thống Saigon Smile Spa.

Các phương pháp giảm béo tự nhiên Nhật Bản tại Saigon Smile Spa được chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia chính hãng.

Bạn có thể áp dụng cách giảm béo phù hợp với ưu đãi giảm giá 56% cho buổi trải nghiệm. Đăng ký ngay tại đây.

