Giảm béo miễn phí, duyên dáng đón hè

Đối với phụ nữ sau sinh, dân văn phòng và chị em tuổi tứ tuần thì việc giữ gìn vóc dáng thanh mảnh, cân đối là điều không dễ dàng.

Chế độ ăn uống không hợp lý, ít vận động khiến cho mỡ cứ thế tích tụ dần, số đo của chị em ngày càng trở lên khó kiểm soát. Việc thừa cân, số đo quá khổ là nguyên nhân khiến chị em trở nên kém duyên, già trước tuổi. Thừa cân còn tiềm tàng nhiều nguy cơ bệnh tật như tiểu đường, tim mạch, huyết áp, mỡ máu... Tuy vậy, giảm cân là một quá trình gian nan. Những biện pháp giảm cân thường thấy là nhịn ăn, sử dụng thuốc hoặc phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, không phải cách nào cũng mang lại hiệu quả, an toàn. Liệu trình tiêu mỡ bằng công nghệ Velashape kết hợp với liệu pháp Peptide sinh học đáp ứng được yêu cầu không phải ăn kiêng, không phẫu thuật và tác dụng phụ. Phương pháp này giúp giảm trọng lượng, số đo cơ thể từ 5cm đến 15cm, làn da hồng hào và ngủ ngon giấc hơn sau khi điều trị.

Liệu trình giảm béo của Mediwell là sự kết hợp giữa liệu pháp Peptide sinh học và công nghệ Velashape hiện đại từ phương Tây.

Hoạt động của liệu trình tiêu mỡ bằng Peptide sinh học

Bước đầu của liệu trình, các chuyên gia sẽ sử dụng hoạt chất tiêu mỡ với thành phần chính là Peptide sinh học. Các hoạt chất này có tác dụng “đốt cháy” chất béo dư thừa và cellulite, sau đó chuyển hóa thành chất có thể hòa tan trong nước. Mỡ thừa bị phân hủy sẽ bị hòa trong mồ hôi, nước tiểu và đào thải ra ngoài. Peptide sinh học khiến các mô mỡ được loại bỏ đồng đều, góp phần làm tăng sinh collagen dưới da, từ đó vùng da điều trị sẽ căng ra. Kết quả của liệu trình tự nhiên và bền vững.

Bước sau của liệu trình, công nghệ Velashape với sóng RF, sóng siêu âm hội tụ tác động xuyên qua da tiến đến các mô mỡ nằm bên dưới da, hỗ trợ tìm kiếm và chuyển hóa chúng thành năng lượng để cung cấp cho vận động của cơ thể. Ngoài ra, sóng hồng ngoại, kỹ thuật hút chân không của Velashape sẽ giúp tác động tới collagen ở lớp trung bì, cơ dưới da làm chúng co kéo và săn chắc lại. Da, cơ bị lỏng lẻo do béo lâu năm sẽ được co lại gọn gàng và tạo dáng đường cong đẹp hơn.

Liệu trình áp dụng cho các khách hàng: thừa cân lâu năm; bắt đầu có dấu hiệu tăng cân không kiểm soát; vừa trải qua quá trình sinh nở, cần lấy lại vóc dáng; không thừa cân nhưng có mong muốn sở hữu thân hình thon gọn hơn; béo do táo bón, đầy hơi, bệnh về đường tiêu hóa; béo do rối loạn nội tiết tố; béo do bệnh về gan và thận.

Lợi ích của liệu trình

Giảm số đo cơ thể: phương pháp giảm béo này có thể giúp giảm từ 2kg đến 6kg, thu gọn từ 7cm đến 15 cm vòng eo sau một liệu trình mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe người trị liệu.

Đào thải mỡ thừa, giảm tình trạng tích nước, đầy hơi: Peptide sinh học sẽ giúp cơ thể giải phóng lớp mỡ thừa, tình trạng tích nước và béo hơi.

Làm săn chắc vùng da chảy xệ: công nghệ Velashape giúp tạo độ căng cho vòng một, đồng thời thu nhỏ đáng kể số đo vòng 2, hình thành đường cong chữ S quyến rũ.

Làm đẹp da, ngừa bệnh nhờ loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể: Trị liệu Deadsea Mud của Israel có khả năng hút độc tố và hàn khí (do nhiễm độc thời tiết hoặc trong quá trình mang thai) tích tụ lâu năm trong cơ thể nữ giới. Không chỉ mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng mà về lâu dài trị liệu Deadsea Mud của Israel còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, giúp da săn chắc, đồng thời có thể chữa lành một số bệnh ở dạ dày, gan, bệnh gây đau nhức, bệnh phụ khoa.

