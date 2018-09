Giảm béo cho người dễ tăng cân

Khoa học đã chứng minh, một số người có khuynh hướng dễ tăng cân hơn và luôn phải vật lộn với kế hoạch giảm cân, dù ăn rất ít.

Đối với tạng người này, để duy trì cân nặng một cách hiệu quả, có thể tham khảo một số bí quyết sau:

Nhận biết nguyên nhân tăng cân

Những người có khuynh hướng dễ tăng cân được lý giải là phần lớn là do gen di truyền. Tuy nhiên, cũng có thể vì chế độ hoạt động thể chất, chế độ dinh dưỡng, trạng thái tâm lý và các thay đổi trao đổi chất trong cơ thể như mang thai, bệnh tật… Do đó, bạn cần hiểu được lý do vì sao mình thường tăng cân để điều chỉnh lại một chế độ giảm cân hợp lý cho mình.

Nhận biết khẩu phần ăn hợp lý

Lên kế hoạch cho việc ăn uống mỗi ngày: để có kết quả tốt, bạn hãy ăn một bữa sáng vừa vặn, cân bằng với ngũ cốc có nhiều chất xơ, trái cây và chất đạm. Một bữa trưa nhẹ nhàng và bữa tối ít carbonhydrate trước 7h tối. Một bữa ăn chính trong ngày thường nên có một phần tư khẩu phần từ thịt, một phần tư từ ngũ cốc như gạo và mì và một phần hai đĩa là từ rau củ quả.

Bạn hãy lên kế hoạch cho việc ăn uống mỗi ngày.

Hãy nghĩ về động lực giảm cân

Tại sao bạn muốn giảm cân? Vì sắc đẹp, vì sức khỏe, hay vì tình yêu? Hãy liệt kê tất cả những điều mang lại động lực và quyết tâm cho bạn. Ngoài ra, bạn nên sử dụng cái cân như một cách nhắc nhở mình về số cân nặng mong muốn của mình. Có động lực bạn cũng sẽ hoàn thành các bài tập vận động 30 phút mỗi ngày dễ dàng.

Mới giảm cân phải biết chống tăng cân lại

Đó là điều mà bạn cần ghi nhớ. Ngồi nhiều, sinh nở, thường xuyên ăn vặt… chính là những “thủ phạm” khiến bạn bị thừa cân. Hãy luôn ghi nhớ các lý do vì sao bạn tăng cân để cảnh giác với chúng. Đừng vì đã giảm được cân nặng mà buông lỏng các chế độ ăn uống, vận động trước đó của mình. Mỡ thừa, giảm thì khó mà tăng lại rất dễ.

Mỡ thừa vùng bụng.

(Nguồn: Khơ Thị)