Giảm béo bụng với chất xơ hòa tan

Mỡ trên cơ thể có nhiều thành phần khác nhau. Mỡ dưới da là lớp mỡ nằm ngay dưới bề mặt da, khó nhìn thấy và không nguy hiểm đối với sức khỏe như mỡ bụng. Trong khi mỡ dưới da chỉ khiến cho bạn trông tròn trịa đôi chút, mỡ bụng khiến bạn mất thẩm mỹ hơn hẳn.

Theo một cuộc nghiên cứu ở Trung tâm y khoa Wake Forest Baptist, Mỹ, cách để giảm béo bụng đơn giản là ăn nhiều chất xơ hòa tan từ rau, trái cây và các loại đậu và thực hiện vận động nhiều hơn một chút mỗi ngày. Mỗi ngày ăn 10 gram chất xơ hòa tan giúp giảm 3,7% mỡ bụng trong vòng 5 năm. Hơn nữa, vận động mỗi ngày một ít giúp giảm 7,4% mỡ bụng cũng trong vòng 5 năm.

Mỡ bụng thường đi chung với cao huyết áp, đái tháo đường và gan nhiễm mỡ. Nghiên cứu cho thấy, thay đổi một số thói quen đơn giản sẽ giúp sức khỏe tốt hơn lên, đặc biệt, chất xơ hòa tan có thể khiến giảm tích tụ mỡ ở bụng.

10 gram chất xơ hòa tan có thể được hấp thu mỗi ngày thông qua việc ăn 2 trái táo nhỏ, 2 cốc đậu Hà Lan và nửa cốc đậu nành. Vận động mỗi ngày có nghĩa là 30 phút tập nhẹ nhàng mỗi ngày, 2 đến 4 lần một tuần. Nếu bạn làm được 2 điều này, mỡ bụng sẽ giảm dần và dù cho bạn có hơi béo một chút, bạn nhìn vẫn cân đối hơn.

Việc tìm kiếm rau củ, trái cây có chất xơ hòa tan để sử dụng khá khó khăn, vì hầu hết chất xơ trong rau củ, trái cây là chất xơ không hòa tan được. Tại Việt Nam, chất xơ hòa tan có thể được sử dụng dưới dạng thực phẩm chức năng Konjaglu. Là chất xơ hòa tan dạng uống, bạn có thể hòa tan vào nước và “uống” trước mỗi bữa ăn, thay vì phải tìm kiếm và “ăn” những loại rau củ, trái cây có chứa chất xơ hòa tan. Đây là liệu pháp được các bác sĩ tại trung tâm dinh dưỡng tin dùng trong điều trị giảm cân. Tại các nước Âu Mỹ, chất xơ hòa tan được coi như một xu hướng giảm cân mới “chậm nhưng chắc, chậm nhưng an toàn”.

Để sử dụng chất xơ hòa tan hiệu quả, bạn cần kiên trì sử dụng trong vài ngày đầu, uống đều đặn 3 lần một ngày, mỗi ngày một gói. Sau ngày uống thứ 3, cảm giác no sẽ thường trực tại ruột và bạn sẽ không có cảm giác thèm ăn như trước. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn ăn “thả ga” thì sau một tháng vẫn không thể giảm được cân nặng. Cảm giác no do chất xơ hòa tan mang lại chỉ hỗ trợ cho quyết tâm ăn kiêng của bạn, chứ không thể tự mình nó làm cho bạn giảm cân. Giảm cân an toàn thường thì không thể nhanh.

Thường thì sau một tuần sử dụng đều đặn chất xơ hòa tan, bạn sẽ giảm được tối đa khoảng 0,5kg. Sau một tháng có thể giảm từ 1kg đến 2kg tùy theo quyết tâm giảm cân. Tuy giảm chậm, nhưng lợi ích của cách giảm cân này là bạn tập được thói quen ăn ít và nhờ đó, số cân nặng giảm được sẽ giữ được lâu dài và không quay lại nếu bạn ngừng sử dụng chất xơ hòa tan. Sau một thời gian dài sử dụng, tỷ lệ mỡ bụng sẽ giảm đi một ít.

Chất xơ hòa tan Konjaglu.

Konjaglu là sản phẩm chất xơ hòa tan hỗ trợ giảm cân dạng gói bột. Bạn có thể hòa tan vào nước, uống vào trước bữa ăn có tác dụng tạo cảm giác no, khiến bạn ăn ít lại, giúp hỗ trợ quá trình ăn kiêng để giảm cân. Ngoài tác dụng tạo cảm giác no, khi vào ruột, Konjaglu còn có tác dụng hút những chất đường và mỡ có trong thức ăn và cuốn chúng theo ra ngoài khi bài tiết, ngăn không cho chúng đi vào máu. Bạn có thể dùng chất xơ hòa tan này sau những bữa ăn ngọt và béo mà bạn nghi ngờ sẽ khiến bạn tăng cân để “chữa cháy”.

Konjaglu được chiết xuất từ củ rễ thảo dược từ Nhật nên có thành phần tự nhiên và không gây các tác dụng phụ đến hệ thần kinh và tim mạch. Uống Konjaglu cũng giống như ăn nhiều rau, giúp nhuận trường, ngăn ngừa tiểu đường và giảm cholesterol.

(Nguồn: Dược phẩm Uyên My)