Giảm 8-20cm vòng eo từ đậu Natto

Công nghệ D-Otesalycool II 2015 chiết xuất từ đậu Nhật Natto, nhẹ nhàng xóa tan các vùng mỡ thừa cứng đầu, giúp thon gọn hiệu quả từ 8-20cm vòng eo chỉ sau một trị liệu.

Natto là một món ăntruyền thống làm từ đậu nành lên men thường được dùng trong bữa sáng với mùi vị và vẻ ngoài đặc trưng khá phổ biến ở miền Đông nước Nhật. Natto là những hạt đậu nành đã luộc chín được ủ với Enzim (Bacillus natto) ở một môi trường 40 độ C trong vòng 14-18 giờ để lên men thành những hạt đậu có màu nâu, độ nhờn nhớt cao. Natto có chứa nhiều chất bổ dưỡng cho sức khỏe như: Enzym Nattokinase là hoạt chất có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các chứng bệnh tim mạch; Isoflavone là một hợp chất có khả năng chống ôxy hoá, giúp làm đẹp da; Enzym protease giúp phân giải các protein thành các loại acid amin như Amilase biến các tinh bột thành đường; Lipase phân giải chất béo trung bình thành Glycerin và acid béo giúp cho cơ thể hấp thụ các dưỡng chất cần thiết, giảm lượng cholesterol trong cơ thể, giảm béo.

Từ những đặc tính trên của đậu Natto, các chuyên gia Italy đã nghiên cứu cho ra đời công nghệ D-Otesalycool II giúp giảm cân an toàn loại bỏ khuyết điểm xâm lấn phẫu thuật tiềm ẩn rủi ro truyền thống. Trong D-Otesalycool II chứa 90% chiết xuất đậu Natto và Insulin- like (nhân tố tăng trưởng biểu bì, nuôi dưỡng tế bào da mới). Đồng thời, công nghệ còn sử dụng có các loại vitamin, Amino axit, khoáng sản thực vật, acid thực vật nên an toàn cho người sử dụng.

Sau khi đo khám và vẽ vùng cần giảm mỡ, bắt đầu tiến trình trị liệu nhẹ nhàng với D-Otesalycool II.

Tinh chất chiết xuất từ đậu Natto được đưa vào những vị trí cần giảm mỡ, khiến qua trình đào thải mỡ diễn ra một cách tự nhiên nhẹ nhàng. Sự đào thải mỡ diễn ra sau một thời gian ngắn thông qua hệ bài tiết, tuyến mồ hôi và đặc biệt diễn ra mạnh mẽ khi kết hợp với các máy đánh tan mỡ công nghệ cao. Kết quả tiêu hủy lớp mỡ dày 6mm-10mm ở độ sâu 8mm-18mm cách bề mặt da. Sau 6-8 ngày đạt hiệu quả giảm từ 8-20cm vòng eo, tương đương 2-8kg, đặc biệt chuyên trị những vùng mỡ thừa cứng đầu lâu năm khó điều trị như mỡ vùng đùi, lưng, bụng trên... mà không cần phải hút mỡ. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về công nghệ tại đây.

Nữ giám đốc Tina Thủy (41 tuổi) giảm 15cm vòng eo thành công sau một lần điều trị với D-Otesalycool II.

