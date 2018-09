Giảm 5-7cm vùng bắp tay, chân to

Công nghệ giảm mỡ sinh học an toàn, nhanh chóng, giúp bạn thu gọn bắp tay, chân của mình mà không cần phẫu thuật.

Với những người có thân hình mập mạp, thừa mỡ thì bắp tay, chân to là điều dễ hiểu. Nhưng nhiều chị em thể hình thon gọn cũng bị to bắp tay và bắp chân, làm mất cân đối cơ thể và kém thẩm mỹ. Người có bắp tay, chân to thường mặc những kiểu váy, áo có phần tay áo dài trên hoặc quá khuỷu tay với form dáng rộng rãi, suông nhẹ, chất liệu vải với độ rủ như lanh, cotton, voan, lụa voan, chiffon… váy dáng chữ A, thiết kế cạp cao trên eo và dài khoảng ngang bắp chân, quần ống đứng không bó sát cũng không rộng thùng thình. Ngoài ra, chị em cũng cần tránh xa các kiểu áo tay dài ôm sát phần bắp tay, có họa tiết to bản, đường cut-out, dây nơ, quần short, quần ngố dễ làm lộ khuyết điểm.

Tuy nhiên, chị em không thể thường xuyên mặc những trang phục gò bó và kiềm chế bản thân trước những mẫu mới. Mùa hè, mọi người đều có nhu cầu lựa chọn áo quần ngắn, cộc mát mẻ để mặc, do đó người có bắp thịt to không thể che giấu khuyết điểm được và đành chấp nhận “sống chung với lũ”.

Bắp tay to, bắp chân thô là những khuyết điểm trên cơ thể khiến nhiều chị em tự ti và luôn tìm cách che giấu.

Loại bỏ bắp thịt to, thô

Hiện nay, các chuyên gia trên thế giới đã nghiên cứu thành công công nghệ giảm mỡ mới, ứng dụng hoạt động sinh hóa của chuỗi peptide sinh học, làm tiêu giảm các mô mỡ trong cơ thể mà không cần phẫu thuật, hút mỡ hay vận động thể chất, kiêng khem. Theo đó, Lipo Peptide đã được đưa vào điều trị ở Việt Nam tại Dencos Luxury.

Đối với vùng bắp tay, chân to và thô kệch do tích tụ nhiều mô mỡ dày, các hoạt chất peptide sinh học sẽ được bác sĩ đưa trực tiếp vào vùng mỡ, thông qua công nghệ Mesotherapy. Peptide sinh học có thành phần chính là Tripeptide-41 (CG-Lipoxyn), Oligopeptide-61 (CG-Cellsolin), Oligopeptide-51(CG-Purilux)… Đây là những thành phần sinh học có sẵn trong cơ thể người, ngăn chặn sự hình thành lipid, kích hoạt đốt cháy chất béo, làm tiêu giảm đến 95% lượng mỡ và chuyển hóa chúng thành nguồn năng lượng có ích cho con người. Nguyên lý này khác biệt so với các liệu pháp khác vì Lipo Peptide không cần đào thải mỡ thừa ra ngoài cơ thể, mà tận dụng lượng mỡ ấy để làm năng lượng vận động, giúp khách hàng điều trị giảm các cơn đói.

Để tăng hiệu quả giảm mỡ và rút ngắn thời gian, công nghệ Endymed Pro sẽ được phối hợp sử dụng. Nguồn năng lượng nhiệt RF 6 cực và sóng âm tác động vào sâu trong các mô mỡ dưới da ở tất cả các mặt của bắp tay, chân, màng mỡ tế bào vỡ, peptide sinh học phân giải nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Sự phối hợp của peptide sinh học và sóng RF từ Endymed Pro trong công nghệ giảm mỡ Lipo Peptide mang lại hiệu quả cao và không gây đau đớn cho khách hàng.

Hiệu quả sau một lần thực hiện Lipo Peptide

Với một lần thực hiện liệu trình, 95% lượng mỡ thừa trong cơ thể sẽ được làm tan và chuyển hóa tự nhiên. Vùng cơ thể điều trị nhanh chóng giảm số đo, vùng bắp tay, chân sẽ giảm từ 5 đến 7cm, hiệu quả với cả những người có cơ địa khó giảm mỡ hoặc có lượng mỡ rắn chắc.

Đây là liệu trình điều trị không phẫu thuật, không xâm lấn, không tác động lấy mỡ ra bên ngoài do đó không gây đau đớn cũng như không để lại dấu vết nào.

Lượng peptide sinh học sử dụng được kiểm chứng an toàn, có nguồn gốc từ trong chính cơ thể người, không gây kích ứng hoặc tác dụng phụ.

Góp phần gây ức chế sự thèm ăn, giảm các cơn đói, hạn chế lượng calo và chất béo thu nạp vào cơ thể qua khẩu phần ăn uống, vùng tay chân sau khi điều trị vẫn hoạt động bình thường, khỏe mạnh.

Hiệu quả mau chóng, chống tích mỡ trở lại, không cần tập luyện nhiều, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực cho bạn.

Với liệu pháp giảm mỡ sinh học Lipo Peptide, bạn sẽ mau chóng hô biến bắp thịt to gây thiếu tự tin ở vùng tay trên và chân. Bạn không cần phải che giấu hay e ngại vì thịt bắp vai u kém thon thả.

Bắp tay thừa mỡ, chảy xệ và bắp chân thô kệch sẽ được làm thon gọn, săn chắc chỉ sau một lần thực hiện liệu trình Lipo Peptide mà không cần dao kéo, hút mỡ.

