Giảm 2kg một tuần với thực đơn ăn kiêng 5 ngày

Phương pháp này cung cấp đủ calo cho bạn làm việc cả ngày nhưng vẫn có tác dụng ép cân hiệu quả.

5 Day 1500 Calorie Diet Meal Plan là phương pháp ăn kiêng trong 5 ngày với lượng calo đưa vào cơ thể mỗi ngày dừng ở mức 1.500 calo. Bình thường, một người lớn cần nạp trung bình 2.000 - 2.200 calo/ ngày nên thực đơn này hoàn toàn dễ thực hiện với mọi người vì không cần kiêng khem khắt khe. Chế độ ăn kiêng 5 ngày do các chuyên gia dinh dưỡng thuộc trang Eating Well đưa ra, nhằm giúp ép cân lành mạnh, tuy không giảm béo nhanh chóng (chỉ xuống khoảng 1-2 kg/ tuần) nhưng đảm bảo khoa học, an toàn và bạn có thể hoạt động, làm việc bình thường khi áp dụng. Dưới đây là thực đơn ăn uống chi tiết cho 5 ngày:

Ngày 1:

Bữa sáng: 1 cốc sinh tố chuối (283 calo).

Bữa phụ: 1 lát bánh mì với 2 thìa pho mát ricota, 1 quả sung sấy khô, 1 thìa mật ong (154 calo).

Bữa trưa: Salad gồm rau diếp, 1 quả trứng luộc, 2 thìa dầu hạnh nhân và 2 thìa nho khô (402 calo).

Bữa phụ: 1 quả táo nhỏ và 22 hạt dẻ cười (150 calo).

Bữa tối: 1/2 chén hạt diêm mạch nấu cháo (có thể cho thêm dầu mè và đậu phộng), 1 thanh đậu hũ, 1 chén súp lơ xanh luộc, nửa củ cà rốt luộc.

Ngày 2:

Bữa sáng: Sandwich gồm trứng, 1 thìa bơ, 2 lát bánh mì nướng, cà chua thái lát, rau diếp (319 calo).

Bữa phụ: 1 cốc cà phê đen nhỏ, 1 quả cam nhỏ (135 calo).

Bữa trưa: 10 quả cà chua bi, 1/4 chén yến mạch nấu cháo, 1 chén rau bina trộn dầu olive và nước cốt chanh (396 calo).

Bữa chiều: Bánh tortilla (có thể thay bằng bánh mì), 1/4 cốc guacamole (có thể thay bằng sinh tố bơ) (198 calo).

Bữa tối: 1 sanwich Taco, 2 chén rau diếp trộn 2 thìa giấm (484 calo).

Ngày 3:

Bữa sáng: 1 cốc sữa chua trái cây không đường, 1 chén yến mạch nấu cháo (310 calo).

Bữa phụ: Trái cây ít đường, vài hạt hạnh nhân (<200 calo).

Bữa trưa: 1/2 chén cá ngừ, 1 phần mỳ pita (có thể thay bằng bánh mỳ), 1 thanh đậu hũ, 2 lá rau diếp trộn dầu olive, vài quả nho (371 calo).

Bữa phụ: 1 chén đậu hà lan luộc, 1/4 chén yến mạch nấu cháo hoặc soup (130 calo).

Bữa tối: 1 phần ức gà, 2 lá rau diếp trộn chút hành tây và giấm (497 calo).

Ngày 4:

Bữa sáng: 1 miếng cá hồi hun khói, 2 lát bánh mỳ nướng, một thìa pho mát, cà chua, dưa leo thái lát (303 calo).

Bữa phụ: 1 quả chuối nhỏ với 1 thìa bơ đậu phộng (190 calo).

Bữa trưa: Soup đậu lăng với 1 lát bánh mì nướng, 1 cốc sinh tố bơ, 2 quả cà chua, 1 quả kiwi (405 calo).

Bữa phụ: 2 lát bánh mì, 1-2 thìa pho mát ít chất béo (97 calo).

Bữa tối: 1 phần ức gà, 2 chén cải thìa xào với dầu olive và tỏi, 1/2 chén gạo lứt (455 calo).

Ngày 5:

Bữa sáng: 1/3 chén bột yến mạch nấu cháo hoặc soup với 2/3 cốc sữa tách kem (sữa gầy), 1/2 quả táo, 1/2 chén quả óc chó (311 calo).

Bữa phụ: 1 cốc sữa chua dâu không đường (160 calo).

Bữa trưa: 2 lát bánh mỳ, 1/3 chén pho mát Cheddar, 1/4 chén đậu đen hấp hoặc luộc, 1/4 chén nấm xào ớt với dầu olive cùng 1/4 quả bơ (402 calo).

Bữa chiều: 1/2 củ cà rốt với với 3 thìa yến mạch nấu cháo (140 calo).

Bữa tối: 1 chén đậu hà lan hấp, 2 lát bánh mì, 2 lá rau diếp trộn dầu olive và nước cốt chanh, vài hạt hạnh nhân (480 calo).

