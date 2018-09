Giải quyết tận gốc nỗi ám ảnh sẹo rỗ

Việc giải quyết tận gốc sẹo rỗ, sẹo lõm trên da đơn giản và an toàn hơn với các phương thức trị liệu hiện đại bằng công nghệ cao

Mụn và thủy đậu là hai nguyên nhân chính hình thành sẹo rỗ, sẹo lõm.

Nguyên nhân gây sẹo

Hơn 80% nguyên nhân gây ra sẹo rỗ, sẹo lõm là do mụn. Khi mới hình thành, mụn còn non, chưa đến mức gây sẹo nặng. Song do cảm giác khó chịu, nôn nóng muốn lấy nhân mụn, nhiều bạn trẻ đã nặn, cạy, làm lan rộng vùng mụn nhiễm khuẩn. Sau đó, mụn có thể giảm nhưng vết thâm và sẹo lõm, sẹo rỗ lại xuất hiện, khiến da mặt bị lồi lõm, gồ ghề khó coi.

Một số trường hợp khác, sẹo rỗ hình thành do tàn tích của bệnh thủy đậu (trái rạ). Những vết rỗ, lõm do thủy đậu tuy không sâu, không sắc nhọn bằng sẹo mụn song lại có kích cỡ lớn, miệng sẹo to và khó điều trị. Sẹo rỗ, sẹo lõm tuy không gây nguy hại cho sức khỏe, không có khả năng lây lan nhiều, tuy nhiên khiến người bị sẹo mặc cảm, thiếu tự tin. Ngay cả phái mạnh cũng khó chịu trước các vết rẹo rỗ, lồi lõm này.

Giải pháp trị dứt điểm sẹo rỗ

Điều trị sẹo khó có thể dứt điểm 100% và đòi hỏi sự kiên trì trong thời gian dài. Đặc biệt đối với những trường hợp sẹo dạng nặng và lâu năm, chân sẹo ăn sâu, hiệu quả điều trị nhanh khó có thể xảy ra. Theo chia sẻ của các bác sĩ tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury, hiện nay những phương thức trị sẹo rỗ truyền miệng bằng cách dùng thảo dược tự nhiên như nha đam, mật ong… vẫn được áp dụng song hiệu quả không cao. Phương pháp này chỉ thích hợp với dạng sẹo còn non, chân sẹo còn nông và chưa bị biến dạng. Một vài cách khác cũng tỏ ra kém hiệu quả trong trường hợp sẹo nặng và lâu năm.

Hệ thống đầu kim cực nhỏ và năng lượng thông minh của máy Intensif tại Dencos Luxury giúp quá trình điều trị nhẹ nhàng và đạt hiệu quả khả quan.

Do đó, để cải thiện sẹo rỗ đúng cách và an toàn, bạn nên cân nhắc đến việc đầu tư điều trị tại các trung tâm thẩm mỹ uy tín. Tại các trung tâm này, phương pháp phổ biến là điều trị bằng laser để kích thích tổn thương và tạo cơ chế tự làm lành của làn da. Kết hợp điều trị cùng các dưỡng chất chuyên sâu, liệu trình hỗ trợ phù hợp với tình trạng da, sẹo rỗ có thể được cải thiện nhanh chóng hơn. Hiện nay, Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury có một phương pháp điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm hiệu quả, được nhiều khách hàng phản hồi tích cực đó là Intensif. Công nghệ này được chuyển giao từ Mỹ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả điều trị khả quan.

Quá trình điều trị sẹo bằng Intensif có sự kết hợp của đầu kim cực nhỏ với sóng tần số vô tuyến là một phương thức trị liệu da hiện đại. Các đầu kim của máy Intensif có kích thước cực nhỏ tích hợp bộ nhận diện năng lượng thông minh sẽ tác động một cách nhẹ nhàng, an toàn vào vùng da bị sẹo, không gây bỏng rát. Năng lượng thâm nhập sâu hơn một cách đáng kể vào lớp trung bì sẽ tăng hiệu quả tái tạo da đồng thời không gây tổn thương, rút ngắn thời gian phục hồi, không gây đóng vảy, tróc mày, giảm nguy cơ tăng sắc tố ở những người da sạm màu.

Làn da cải thiện rõ rệt tình trạng sẹo rỗ và căng mịn, sáng khỏe hơn sau khi điều trị .

Tùy mức độ sẹo, hiệu quả cải thiện da có thể xuất hiện từ lần điều trị đầu tiên và đạt kết quả sau một vài lần trị liệu tiếp theo. Tình trạng sẹo nhẹ có thể giảm từ 80% đến 90%, sẹo nặng giảm từ 75% đến 85%. Các vết lõm, rỗ trên da sẽ được lấp đầy dần, lỗ chân lông se khít giúp da mặt căng mịn, bớt thô ráp, sần sùi và trở nên tươi tắn, hồng hào hơn. Điều trị sẹo bằng Intensif không có tác dụng phụ, không biến chứng, có thể sinh hoạt bình thường ngay sau khi điều trị. Xem thêm tại đây.

